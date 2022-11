Geen statement Oranje over OneLove-kwestie: 'Punt achter politieke zaken gezet'

Het Nederlands elftal gaat vrijdag in het WK-duel met Ecuador geen statement afgeven over het verbod op de OneLove-band. Bondscoach Louis van Gaal zei donderdag op de persconferentie dat Oranje een punt achter de politieke kwesties heeft gezet.

Nederland was net als zes andere landen van plan om dit WK in Qatar met een OneLove-aanvoerdersband te spelen, maar dat werd door de FIFA verboden. Captain Virgil van Dijk zou als straf een gele kaart krijgen en droeg daarom de voorgeschreven band.

Het Duitse elftal, dat net als Oranje werd verboden met de OneLove-band te spelen, liet woensdag duidelijk merken niet van het verbod gediend te zijn. Vlak voor aanvang van de wedstrijd tegen Japan (1-2-nederlaag) poseerden de spelers met de hand voor de mond, om aan te geven dat ze het gevoel hebben dat ze de mond gesnoerd wordt.

Nederland is dus niet iets dergelijks van plan tegen Ecuador. Volgens Van Gaal heeft Oranje "een punt gezet achter politieke zaken" na het bezoek van arbeidsmigranten op de training enkele dagen voor aanvang van het toernooi.

'Focus ligt op voetbal'

Denzel Dumfries onderschreef de woorden van Van Gaal. "Afgelopen donderdag hebben we de arbeidsmigranten ontvangen. Dat was een mooie avond voor hen en voor ons. We zijn naar Qatar gekomen om te voetballen en daar ligt de focus op."

Woensdag leek het er even op dat de KNVB naar sporttribunaal CAS zou stappen om het besluit van de wereldvoetbalbond aan te vechten. Dat bleek een communicatiefout van de Nederlandse bond, die het cruciale woordje "niet" in de persverklaring was vergeten.

Door de 2-0-zege op Senegal staat Oranje er goed voor in groep A. Als vrijdag gewonnen wordt van Ecuador, is de ploeg van Van Gaal heel dicht bij een plek in de achtste finales. De aftrap is om 17.00 uur.

