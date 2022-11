Geboren Kameroener Embolo schiet Zwitserland langs Kameroen op WK

Op de vijfde dag van het WK voetbal in Qatar heeft Zwitserland donderdag een 1-0-overwinning op Kameroen geboekt. Het winnende doelpunt werd uitgerekend gemaakt door de in Kameroen geboren spits Breel Embolo.

Embolo, die op vijfjarige leeftijd naar Europa kwam, scoorde een paar minuten na rust. Kameroen was in de eerste helft dreigender, maar bleek na de tegentreffer niet meer bij machte om iets terug te doen.

Zwitserland, dat er voor de twaalfde keer bij is op het WK, vervolgt het toernooi maandag tegen vijfvoudig wereldkampioen Brazilië. Achtvoudig WK-deelnemer Kameroen speelt dan tegen Servië.

De Brazilianen en de Serviërs spelen later op donderdag (aftrap: 20.00 uur) eerst tegen elkaar. Uruguay-Zuid-Korea (14.00 uur) en Portugal-Ghana (17.00 uur) zijn de andere wedstrijden van de vijfde WK-dag.

Voormalig Ajax-keeper André Onana kon de inzet van Breel Embolo niet keren. Foto: Getty Images

Kameroen vergeet voor rust toe te slaan

Kameroen was donderdag in de eerste helft gevaarlijker dan Zwitserland. Bryan Mbeumo en aanvoerder Eric Maxim Choupo-Moting zagen allebei keeper Yann Sommer redding brengen. Sommers collega André Onana had vrijwel niets te doen.

De verhoudingen waren na rust anders. De Zwitsers zetten meer druk en dat leidde als heel snel tot de openingstreffer. Het was uitgerekend Embolo die van dichtbij scoorde tegen het land waarin hij geboren is. De goal viel Onana niet aan te rekenen.

In de jacht op de gelijkmaker hadden de Kameroeners moeite om een gaatje in de hechte Zwitserse defensie te vinden. Aan de andere kant waren Ruben Vargas (katachtige redding Onana) en Embolo (van dichtbij over) dicht bij 2-0.

De 1-0-tussenstand kwam de amusementswaarde in de slotfase niet ten goede. Zwitserland deed het relatief rustig aan, terwijl Kameroen niet meer de energie had om iets te forceren en in de laatste twee groepsduels vol aan de bak moet.

