Het WK-programma van vandaag: Duitsland aast in duel met Spanje op revanche

Op dag acht van het WK voetbal staan Spanje en Duitsland tegenover elkaar. De Duitsers zullen op zoek gaan naar eerherstel na de blamage tegen Japan. Spanje kan zich voor de achtste finales plaatsen, al ligt dat ook aan de uitslag bij Japan-Costa Rica. In groep F staan België-Marokko en Kroatië-Canada op het programma.

WK-programma 27 november

11.00 uur: Japan-Costa Rica (groep E)

Japan-Costa Rica (groep E) 14.00 uur: België-Marokko (groep F)

België-Marokko (groep F) 17.00 uur: Kroatië-Canada (groep F)

Kroatië-Canada (groep F) 20.00 uur: Spanje-Duitsland (groep E)

Japan-Costa Rica

Scheidsrechter: Michael Oliver (Eng)

Michael Oliver (Eng) Stadion: Ahmad Bin Ali Stadium in Al Rayyan

Japan boekte in de eerste groepswedstrijd een zeer verrassende 2-1-zege op Duitsland en probeert nu voor het eerst sinds 2002 twee WK-duels op rij te winnen. Destijds rekende het Aziatische land als medeorganisator af met Rusland en Tunesië.

De Japanners haalden tegen Duitsland inspiratie uit de stunt van Saoedi-Arabië tegen Argentinië van een dag eerder. "Dat motiveerde ons. Onze overwinning is net zo'n grote verrassing", zei bondscoach Hajime Moriyasu. In theorie kan Japan zich zondag al plaatsen voor de laatste zestien, al ligt dat ook aan de uitslag bij Spanje-Duitsland later op zondag.

Bij Costa Rica is de 7-0-nederlaag tegen Spanje ongetwijfeld hard aangekomen. De ploeg van bondscoach Luis Fernando Suárez werd op alle fronten overklast. Voor Costa Rica betekende het wel pas de tweede nederlaag in de laatste veertien interlands.

Weetje: Japan wisselt sinds zijn WK-debuut in 1998 het overleven van de groepsfase en het stranden in die groepsfase met elkaar af. In 1998, 2006 en 2014 ging het Aziatische land er direct uit, maar in 2002, 2010 en 2018 werden de achtste finales gehaald. Daarin viel wel steeds het doek.

Balans eerdere ontmoetingen: 4 zeges Japan, 1 gelijkspel, 0 zeges Costa Rica

Stand groep E 1. Spanje 1-3 (7-0)

2. Japan 1-3 (2-1)

3. Duitsland 1-0 (1-2)

4. Costa Rica 1-0 (0-7)

Dolle vreugde bij voormalig FC Groningen-speler Ko Itakura na de historische zege op Duitsland. Foto: Getty Images

België-Marokko

Scheidsrechter: César Arturo Ramos (Mex)

César Arturo Ramos (Mex) Stadion: Al Thumama Stadium in Doha

België versloeg Canada in de eerste groepswedstrijd zeer moeizaam met 1-0. Door onder meer een strafschop van Alphonso Davies te keren, hield Thibaut Courtois zijn doel schoon.

Het spel van de Belgen liet te wensen over en de irritatie binnen de ploeg was zichtbaar toen Kevin De Bruyne en Toby Alderweireld het voor rust verbaal aan de stok kregen. "Kevin en ik zijn allebei met het spel en de tactiek bezig en dan kan het hoog oplopen. Maar het is ook al lang weer oké tussen ons", zei Alderweireld na afloop.

Marokko speelde bij zijn WK-ouverture doelpuntloos gelijk tegen vicewereldkampioen Kroatië. 'De Leeuwen van Atlas' zetten slechts twee van hun zeventien WK-duels in winst om: in 1986 tegen Portugal en in 1998 tegen Schotland. Alleen in 1986 overleefde Marokko de groepsfase, waarna het doek viel in de achtste finales tegen West-Duitsland.

Weetje: België bereikte tijdens zijn laatste drie WK-deelnames de laatste zestien (2002, 2014, 2018) en doet dat opnieuw bij een zege op Marokko. Voor het eerst kunnen de Belgen bij vier opeenvolgende optredens op een mondiaal podium de achtste finales bereiken. In 2006 en 2010 schitterden 'De Rode Duivels' door afwezigheid op het WK.

Balans eerdere ontmoetingen: 2 zeges België, 0 gelijke spelen, 1 zege Marokko

Stand groep F 1. België 1-3 (1-0)

2. Kroatië 1-1 (0-0)

3. Marokko 1-1 (0-0)

4. Canada 1-0 (0-1)

Op het WK 1994 won België met 1-0 van Marokko. Foto: Getty Images

Kroatië-Canada

Scheidsrechter: Andrés Matías Matonte Cabrera (Uru)

Andrés Matías Matonte Cabrera (Uru) Stadion: Khalifa International Stadium in Doha

Tijdens het overwegend saaie doelpuntloze gelijkspel tegen Marokko werd er te weinig gecreëerd door Kroatië. Ook sterspeler Luka Modric kon zich niet onderscheiden. Het fletse spel roept de vraag op of de Kroaten het kunstje van vier jaar geleden - het bereiken van de finale - kunnen herhalen. Het Balkanland verloor slechts één van zijn laatste zeventien wedstrijden: een 0-3-verlies tegen Oostenrijk in de Nations League op 3 juni van dit jaar.

Canada verloor zijn eerste wedstrijd met 1-0 van België, maar de ploeg van bondscoach John Herdman maakte indruk met het energieke spel. Mede door een gemiste strafschop van Alphonso Davies kon Canada zijn goede spel niet bekronen met een positief resultaat.

"We hebben vanavond laten zien dat we erbij horen. Het was geweldig om hier zo veel Canadezen te zien. Ik weet zeker dat ze trots zijn. We zijn een voetballand", zei een trotse Herdman.

Weetje: Canada werd door het verlies tegen België het zesde land dat zijn eerste vier WK-duels heeft verloren. De Noord-Amerikanen traden in de voetsporen van Mexico, El Salvador, België, Bolivia en Griekenland.

Balans eerdere ontmoetingen: 2 zeges Kroatië, 0 gelijke spelen, 1 zege Canada

Alphonso Davies baalde logischerwijs flink van het missen van zijn strafschop tegen België. Foto: Getty Images

Spanje-Duitsland

Scheidsrechter: Danny Makkelie

Danny Makkelie Stadion: Al Bayt Stadium in Al Khor City

Danny Makkelie beleeft bij deze kraker zijn debuut als arbiter op het WK. Vier jaar terug was de Nederlander veelvuldig actief als VAR. Tijdens de finale tussen Frankrijk en Kroatië fungeerde Makkelie als een van de assistenten van VAR Massimiliano Irrati.

De belangen zijn groot bij Spanje-Duitsland. 'Die Mannschaft' verloor tijdens zijn eerste duel met 2-1 van Japan en dreigt daardoor al in de eerste ronde te worden uitgeschakeld. Dat overkwam Duitsland ook al in 2018, toen in een groep met Mexico, Zweden en Zuid-Korea.

Spanje behoorde voorafgaand aan dit WK niet tot de torenhoge favorieten, maar het elftal van bondscoach Luis Enrique heeft zich met een historische 7-0-zege op Costa Rica op de kaart gezet. Veelzeggend was het balbezit van liefst 82 procent.

Weetje: De recentste WK-ontmoeting tussen Spanje en Duitsland was de halve finale op het WK van 2010. Spanje won met 1-0 door een doelpunt van Carles Puyol.

Balans eerdere ontmoetingen: 8 zeges Spanje, 8 gelijke spelen, 9 zeges Duitsland

Stand groep E 1. Spanje 1-3 (+7)

2. Japan 1-3 (+1)

3. Duitsland 1-0 (-1)

4. Costa Rica 1-0 (0-7)

Feest bij de Spaanse ploeg na het bereiken van de WK-finale van 2010 ten koste van Duitsland. Foto: Getty Images

