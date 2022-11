Blessure Kane blijkt mee te vallen, spits inzetbaar bij Engeland-Verenigde Staten

Harry Kane kan vrijdag meespelen met Engeland in de WK-wedstrijd tegen de Verenigde Staten. De spits liep in het duel met Iran een voetblessure op, maar een scan heeft uitgewezen dat de kwetsuur meevalt.

Kane bleef maandag in de met 6-2 gewonnen wedstrijd tegen Iran met een pijnlijke grimas op de grond liggen. De topscorer van het vorige WK greep naar zijn voet en liet zich niet veel later vervangen.

"Ik hield even mijn adem in toen hij op de grond lag", zegt de Engelse bondscoach Gareth Southgate tegen ITV. "Maar toen hij weer opstond, was ik gerustgesteld."

Uit een scan in het ziekenhuis blijkt dat er inderdaad niets beschadigd is in de voet van Kane. "Hij heeft de afgelopen dagen individueel getraind, maar het gaat goed met hem", vertelt Southgate.

"Hij is fit genoeg om te spelen. Soms moet je even ergens extra aandacht voor hebben, maar alles is in orde. Het gaat meer om zijn voet dan om zijn enkel."

Engeland gaat door de ruime zege op Iran aan kop in groep B. Bij winst vrijdagavond op de Verenigde Staten (aftrap 20.00 uur) is de wereldkampioen van 1966 verzekerd van een plek in de achtste finales. Kane wacht nog op zijn eerste doelpunt op dit WK.

Stand groep B 1. Engeland 1-3 (+4)

2. Verenigde Staten 1-1 (0)

3. Wales 1-1 (0)

4. Iran 1-0 (-4)

