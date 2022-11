Infographic Zo werkt de 3D-buitenspelherkenning van de VAR op het WK

Op het WK in Qatar gebruikt de VAR semiautomatische buitenspelherkenning. De technologie lijkt op Hawk-Eye, dat al jaren in het tennis wordt gebruikt. Maar bij tennis hoeft alleen het balletje te worden gevolgd. Hoe werkt het in buitenspelsituaties?

Aanbevolen artikelen