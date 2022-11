Courtois stopt in 98e interland eindelijk penalty: 'Moet beetje geluk hebben'

Thibaut Courtois is blij en opgelucht nu hij in zijn 98e interland eindelijk een strafschop heeft gestopt voor de Belgische ploeg. Het was voor de dertigjarige keeper extra bijzonder omdat het een doorslaggevend moment bleek voor de 'Rode Duivels', die zich woensdag op het WK voetbal in Qatar langs Canada worstelden.

"Ik weet dat er gezegd werd dat ik niet goed ben bij strafschoppen", vertelt Courtois. "Dat vind ik een beetje onterecht. Maar als de statistieken niet meezitten, dan worden snel conclusies getrokken."

De penalty van de Canadees Alphonso Davies was de dertiende die Courtois keerde in zijn lange loopbaan, maar pas de eerste voor zijn land. Hij ontwikkelt zich steeds meer tot specialist, want in 2022 keerde hij liefst vier strafschoppen voor Real Madrid.

"In de laatste twee jaar pakte ik ongeveer 50 procent, denk ik", zegt Courtois. "Nu is het eindelijk raak voor België. Ik zat vaker in de goede hoek, maar dan moet ik nog een beetje geluk hebben. Als ze aan de binnenkant van het zijnet schieten, kan ik er weinig aan doen."

De strafschop van Alphonso Davies vanachter het doel gefotografeerd. Foto: Getty Images

Courtois had zich voorbereid op strafschop

De strafschop van Davies in de negende minuut ging niet al te ver in de hoek. Bovendien had Courtois zich voorbereid. "Ik wist dat hij al twee strafschoppen genomen had voor Canada en die gingen allebei rechts van de keeper. Ik ging daarom iets naar links staan en vervolgens zat ik goed."

Door de gemiste strafschop bleef het 0-0, waarna de Belgen zich dankzij een doelpunt van Michy Batshuayi zonder goed te spelen naar een 1-0-overwinning knokten. "Het was heerlijk om in zo'n belangrijke wedstrijd én op zo'n belangrijk moment mijn eerste penalty voor België te pakken. Deze zege is heel belangrijk, maar als we ver willen komen op dit toernooi, zullen we beter moeten spelen."

Stand groep F 1. België 1-3 (+1)

2. Marokko 1-1 (0)

3. Kroatië 1-1 (0)

4. Canada 1-0 (-1)

Thibaut Courtois na de zege op Canada met zijn vriendin Mishel Gerzig. Foto: Getty Images

Eerder

Aanbevolen artikelen