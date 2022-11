Trots overheerst bij Canada na langverwachte WK-rentree: 'We horen erbij'

Hoewel Canada woensdagavond in de eerste WK-wedstrijd in 36 jaar met 1-0 verloor van België, is bondscoach John Herdman vooral trots op het team. Hij vindt dat zijn ploeg zich uitstekend heeft laten zien.

"We hebben vanavond laten zien dat we erbij horen. Het is lang geleden dat we op een WK stonden. Het was geweldig om hier zo veel Canadezen te zien. Ik weet zeker dat ze trots zijn. We zijn een voetballand", zei Herdman.

Canada deed zeker niet onder voor België en kreeg een flink aantal kansen. De grootste was in de negende minuut voor Bayern München-speler Alphonso Davies, die een penalty miste.

"We hadden een paar voornemens. We wilden onverschrokken spelen en vermaak bieden. We hebben ook nog wat andere doelen, maar daar moeten we naartoe werken", zei Herdman, die Davies zijn misser absoluut niet kwalijk nam.

"Ik ben trots op hem. Hij nam zijn verantwoordelijkheid, dat is niet niks met de druk van de hele natie op je na 36 jaar zonder WK. Hij heeft karakter, maar het was helaas niet zijn avond."

Door de 1-0-nederlaag is Canada nu de nummer vier van groep F. Marokko en Kroatië, de andere poulegenoten, speelden eerder op de dag doelpuntloos gelijk. Zondag spelen de Canadezen tegen de Kroaten.

