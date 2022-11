Alderweireld over woordenwisseling met De Bruyne: 'We zijn geen koorknapen'

België begon het WK voetbal in Qatar woensdag met een 1-0-overwinning op Canada, maar het spel was niet goed en dat zorgde voor irritatie onderling. Toby Alderweireld en Kevin De Bruyne hadden het vlak voor rust verbaal met elkaar aan de stok, maar inmiddels is het weer goed tussen de twee.

"We zijn geen koorknapen", zei Alderwereireld na afloop in het Ahmed Bin Ali Stadium over het incident. "Kevin en ik zijn allebei met het spel en de tactiek bezig en dan kan het hoog oplopen. Dat gebeurt vaker, maar nu stonden er honderd camera's bovenop."

België had vlak voor het incident gescoord via Michy Batshuayi. De Bruyne vierde het doelpunt niet met zijn ploeggenoten, maar ging in gesprek met bondscoach Roberto Martínez. Toen Alderweireld erbij kwam, kwam het tot een flinke woordenwisseling tussen de twee spelers.

"De discussie ging over voetbalzaken", vertelde Alderweireld."Ik ga er niet over in detail treden, maar het is ook allang weer oke met Kevin." De Bruyne vertelde even later dat het ging over wel of niet een lange bal spelen.

Michy Batshuayi maakte de enige goal van de wedstrijd tegen Canada. Foto: Getty Images

'Er moet heel veel beter'

Alderweireld stond met een lange pass aan de basis van het enige doelpunt van de wedstrijd tegen Canadezen. De oud-Ajacied bediende Batshuayi, die overtuigend afrondde. "Af en toe is die lange bal nodig. We probeerden er steeds voetballend doorheen te komen, maar dat lukte niet. Het was ook geen goede wedstrijd, er moet heel veel beter."

Canada, dat 41e staat op de FIFA-ranglijst, kreeg zelfs de beste kansen tegen de mondiale nummer twee. "We hebben hard gevochten en dat heeft de doorslag gegeven", zei Alderweireld.

"Vroeger stonden wij Belgen bekend om onze vechtlust. Nu hebben we meer kwaliteit, maar blijkbaar kunnen we nog steeds knokken. Tot krampens toe hebben we er drie punten uit gesleept."

Door de overwinning gaat België aan kop in groep F met drie punten. De andere groepswedstrijd was woensdag Marokko-Kroatië en dat duel eindigde in 0-0.

Stand groep F 1. België 1-3 (+1)

2. Marokko 1-1 (0)

3. Kroatië 1-1 (0)

4. Canada 1-0 (-1)

