Bondscoach Luis Enrique denkt dat Spanje nog veel beter kan na galavoorstelling

De Spaanse bondscoach Luis Enrique denkt dat zijn ploeg nog beter kan spelen dan in de met 7-0 gewonnen groepswedstrijd tegen Costa Rica. De Spanjaarden beleefden woensdag een droomstart op het WK voetbal in Qatar.

"We mogen nu even genieten, maar daarna gaan we ons meteen richten op de wedstrijd tegen Duitsland van zondag", zei Luis Enrique. Hij wist ook dat de uitgangssituatie van de Duitsers na hun verrassende nederlaag tegen Japan anders is: "Zij moeten winnen."

Spanje had geen kind aan Costa Rica en was van de eerste tot de laatste minuut oppermachtig. Ruim voor het rustsignaal was al duidelijk dat Spanje de wedstrijd zou gaan winnen. Door goals van Dani Olmo, Marco Asensio en Ferran Torres keek het Costa Rica van bondscoach Luis Fernando Suárez halverwege tegen een 3-0-achterstand aan.

In de tweede helft deed de wereldkampioen van 2010 er nog een flinke schep bovenop. Torres scoorde opnieuw en Barcelona-talent Gavi maakte misschien wel het mooiste doelpunt van de wedstrijd. Invallers Carlos Soler en Álvaro Morata pikten daarna ook nog een goaltje mee.

'Er is zeker ruimte voor verbetering'

Volgens Luis Enrique kan zijn ploeg nog veel beter dan zij liet zien tegen de arme Costa Ricanen. "Ons doel is om voortdurend het spel te domineren en daarvoor moet je de bal hebben", vertelde de coach aan de Spaanse tv-zender TVE.

"Je tegenstander wordt moe en kan er niet inkomen. De manier waarop we druk hebben gezet was uitzonderlijk en de zestien spelers die we gebruikten waren uitstekend. Maar er is zeker nog ruimte voor verbetering."

Duitsland-Spanje begint zondag om 20.00 uur (Nederlandse tijd). Eerder op de dag staat in dezelfde poule E Japan-Costa Rica op het programma.

