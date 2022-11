België worstelt zich langs Canada en begint WK met zege

België is het WK voetbal in Qatar woensdag begonnen met een moeizame 1-0-overwinning op Canada. De Noord-Amerikanen misten in Al Rayyan een strafschop en nog veel meer kansen, terwijl Michy Batshuayi wel trefzeker was en zo matchwinner werd voor de Belgen.

De Canadezen maakten in het Ahmad Bin Ali Stadium na 36 jaar hun rentree op een WK en dat wilden ze graag opluisteren met een goed resultaat. En dat had gekund. De ploeg van bondscoach John Herdman kwam tot meer dan twintig doelpogingen, met een gemiste strafschop in de negende minuut van Bayern München-speler Alphonso Davies als grootste kans.

De ervaren Belgen hadden aan veel minder kansen genoeg voor de winst. Spits Batshuayi, die de geblesseerde Romelu Lukaku verving, maakte in de 44e minuut de enige treffer van de wedstrijd.

Door de nipte zege gaan de Belgen aan kop in groep F. De andere wedstrijd in deze poule was Marokko-Kroatië en dat duel eindigde woensdagmiddag in 0-0.

Stand groep F 1. België 1-3 (+1)

2. Marokko 1-1 (0)

3. Kroatië 1-1 (0)

4. Canada 1-0 (-1)

Thibaut Courtois keert de strafschop van Alphonso Davies. Foto: Getty Images

België start met zes dertigers

Met zes dertigers - Jan Vertonghen (35), Toby Alderweireld (33), Axel Witsel (33), Eden Hazard (31), Kevin De Bruyne (31) en Thibaut Courtois (30) - in de basis hadden de Belgen het woensdag in Doha meteen zwaar tegen Canada.

De nummer 41 van de FIFA-ranglijst toonde geen ontzag voor de nummer twee en dat resulteerde in de negende minuut in een penalty. Na hands van Yannick Carrasco en inmenging van de VAR ging de bal op de stip. Courtois redde de Belgen door de strafschop van Davies te keren.

Dat was niet de enige keer dat België in de eerste helft ontsnapte. Jonathan David was zelfzuchtig in plaats van af te leggen, waarna de energieke Canadezen meer kansen onbenut lieten. Tajon Buchanan gleed een voorzet naast.

Tegen de verhouding in kwam België vlak voor rust toch op voorsprong. De lange pass van Toby Alderweireld kwam bij Batshuayi die overtuigend afrondde (1-0).

Michy Batshuayi viert de 1-0. Foto: Getty Images

Martínez voert bij rust twee wissels door

Met invallers Amadou Onana en Thomas Meunier voor Carrasco en Youri Tielemans hoopte de Belgische bondscoach Roberto Martínez grip te krijgen op de wedstrijd. Toch was de eerste kans van de tweede helft weer voor Canada. David kopte naast.

Vervolgens schoot Buchanan ver over en ging een poging van Richie Laryea naast. Ondertussen loerden de Belgen op een counter, zeker toen de Canadezen vermoeider raakten. De Bruyne vond bij een uitbraak Batshuayi, maar die handelde niet snel genoeg om te kunnen scoren.

In de slotfase drong Canada nog een keer aan, maar de beloning bleef uit. Zo begon België het WK met een onverdiende overwinning en pakte het meteen de koppositie in de groep.

De Belgen hielden met veel moeite stand. Foto: Getty Images

Aanbevolen artikelen