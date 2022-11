FIFA gaat Duits elftal niet straffen voor handen op de mond bij teamfoto

Wereldvoetbalbond FIFA gaat de Duitse spelers niet bestraffen voor het statement dat zij woensdag maakten voorafgaand aan het duel met Japan op het WK voetbal. De spelers hielden hun handen voor hun mond als teken van ongenoegen, nadat de FIFA aanvoerders had verboden om de OneLove-band te dragen.

"We laten ons dan misschien de aanvoerdersband afpakken, maar we laten ons niet onze stem afnemen. En onze waarden", zei de Duitse aanvoerder Manuel Neuer na de 1-2-nederlaag tegen Japan.

Neuer was een van de zeven aanvoerders op het WK in Qatar die van plan was om de OneLove-band te dragen ter bevordering van inclusie. Ook Oranjeaanvoerder Virgil van Dijk wilde dat doen, maar liet dat plan varen nadat de FIFA bekend had gemaakt dat dan een gele kaart zou volgen.