Klaassen hoopt op basisplaats tegen Ecuador: 'Voel dat ik er dichtbij zit'

Davy Klaassen is bij het Nederlands elftal dit WK voetbal in Qatar net als bij Ajax geen basisspeler, maar hij voelt dat hij wel dicht tegen een basisplaats aan zit. De 29-jarige middenvelder hield een goed gevoel over aan zijn invalbeurt maandag tegen Senegal, waarin hij in de extra tijd de 0-2-eindstand op het scorebord zette.

"Iedereen wil een basisplaats, ik ook. En voor mijn gevoel is het dichtbij", vertelt Klaassen. "Ik heb ook al vaak mogen starten onder deze bondscoach."

De 36-voudig international scoorde sinds de terugkeer van Louis van Gaal al vijf keer voor Oranje. De bondscoach selecteerde Klaassen ook altijd en zelfs nu hij bij Ajax meestal op de bank zit, stond hij niet ter discussie voor het WK.

"Natuurlijk maakt het voor de bondscoach uit hoe je bij je club presteert. Maar hij kijkt vooral naar wat je bij Oranje doet en gedaan hebt", vervolgt Klaassen. "Hij is heel duidelijk in wat hij verwacht van een speler."

Vreugde bij Davy Klaassen na zijn goal tegen Senegal. Foto: Getty Images

'Ik begrijp wat de bondscoach bedoelt'

Van Gaal ziet Klaassen als een speler die balans brengt én als geen ander druk kan zetten. Spelers als Cody Gakpo en Steven Berghuis brengen meer creativiteit en dus krijgen zij de voorkeur als een wedstrijd daarom vraagt.

"Ik begrijp wat de bondscoach bedoelt als hij zegt dat ik geen creatieve speler ben. Ik ben niet het type dat even drie, vier man passeert. Ik heb andere kwaliteiten."

Die kwaliteiten kwamen tot uiting bij de goal tegen Senegal van Klaassen, die in de slotfase meeliep bij een counter en de rebound benutte. "Dat was een prachtig moment, een mooi begin van dit toernooi. Hopelijk winnen we vrijdag ook van Ecuador. Dat wordt weer een andere wedstrijd.

De wedstrijd tussen Oranje en Senegal begint vrijdag om 17.00 uur in het Khalifa International Stadium en staat onder leiding van de Algerijnse arbiter Mustapha Ghorbal.

Groep A 1. Nederland 1-3 (+2)

2. Ecuador 1-3 (+2)

3. Senegal 1-0 (-2)

4. Qatar 1-0 (-2)

De bank van Oranje voorafgaand aan de wedstrijd tegen Senegal. Foto: Getty Images

