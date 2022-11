Spanje maakt indruk in eerste WK-duel met monsterzege op Costa Rica

Spanje is woensdag op indrukwekkende wijze begonnen aan het WK voetbal in Qatar. De ploeg van bondscoach Luis Enrique had geen kind aan Costa Rica: 7-0.

Ruim voor het rustsignaal was al duidelijk dat Spanje de wedstrijd zou gaan winnen. Door goals van Dani Olmo, Marco Asensio en Ferran Torres keek Costa Rica halverwege tegen een 3-0-achterstand aan.

In de tweede helft deed de wereldkampioen van 2010 er nog een flinke schep bovenop. Torres scoorde opnieuw en Barcelona-talent Gavi maakte misschien wel het mooiste doelpunt van de wedstrijd. Invallers Carlos Soler en Álvaro Morata pikten daarna ook nog een goaltje mee.

Spanje gaat aan de leiding in groep E met evenveel punten als Japan, dat eerder op de dag verrassend won van Duitsland. Zondag kan deze poule al beslist worden. Dan staan Japan-Costa Rica en Spanje-Duitsland op het programma.

Ferran Torres scoorde tweemaal. Foto: Getty Images

Spanje overklast Costa Rica met verzorgd spel

De Spanjaarden overrompelden de Costa Ricanen met vlot combinatiespel. De 1-0 in de elfde minuut was van grote schoonheid. Na een aanval over meerdere schijven belandde de bal voor de voeten van Olmo, die keeper Keylor Navas met een wippertje verschalkte.

Ook aan de tweede Spaanse treffer gingen meerdere passes vooraf. Jordi Alba bediende vervolgens Asensio, die de bal in één beweging binnenschoot. Diezelfde Alba werd even later licht getoucheerd, waarna de bal op de stip ging. Ferran Torres benutte de buitenkans.

Costa Rica stelde daar vrijwel niets tegenover. De Spaanse doelman Unai Simón had ruimschoots de tijd om het leven te overdenken, want hij hoefde in de eerste helft geen enkele keer handelend op te treden.

Gavi wordt bejubeld na zijn doelpunt. Foto: Getty Images

Gavi schiet via de paal binnen

Na de onderbreking ging Spanje vrolijk verder met waarmee het bezig was. Torres tekende voor zijn tweede doelpunt, na opnieuw een goed verzorgde aanval. Ditmaal hielpen de schutterende Costa Ricaanse verdedigers zelfs een handje mee.

De toeschouwers in het Al Thumama Stadium werden bij de 5-0 verwend. Álvaro Morata gaf een voorzet, die de pas achttienjarige Gavi met buitenkant rechts via de binnenkant van de paal binnen volleerde. Doordat invallers Soler en Morata ook een duit in het zakje deden, liep Spanje zelfs uit naar 7-0, de grootste WK-zege uit de historie van het land.

De Duitsers zullen de verrichtingen van Spanje met angst en beven hebben aanschouwd. Zondag spelen beide landen tegen elkaar. Als Spanje ook die wedstrijd wint, lijken de Duitsers net als vier jaar geleden in de groepsfase te stranden.

Aanbevolen artikelen