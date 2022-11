Japan liet zich bij WK-stunt tegen Duitsland inspireren door Saoedi-Arabië

Bondscoach Hajime Moriyasu van Japan is vervuld van trots na de verrassende 1-2-zege op Duitsland woensdag op het WK voetbal in Qatar. De trainer zei na afloop dat de stunt van Saoedi-Arabië tegen Argentinië dinsdag voor inspiratie zorgde.

De Saoedi's kwamen terug van een 1-0-achterstand en wonnen uiteindelijk met 1-2 van Argentinië dankzij twee goals kort na rust. "We zagen met z'n allen de zege van Saoedi-Arabië. Dat motiveerde ons. Onze overwinning is net zo'n grote verrassing", zei Moriyasu tegen de internationale pers.

"De Aziatische landen kunnen zich steeds meer meten met de top van de wereld", vervolgde de bondscoach, die zag dat zijn ploeg het zwaar had tegen Duitsland. De viervoudig wereldkampioen nam de leiding dankzij een benutte penalty van Ilkay Gündogan, maar Japan maakte in de slotfase twee goals via Ritsu Doan en Takuma Asano.

"We wilden agressief beginnen en het spel naar ons toetrekken, maar Duitsland was simpelweg te sterk. Het was eerst tegenhouden voor ons."

Voormalig FC Groningen- en PSV-speler Ritsu Doan zorgde voor de gelijkmaker van Japan. Foto: Getty Images

Bondscoach prijst teamgeest van Japan

Moriyasu was vooral lovend over de vechtersmentaliteit van zijn ploeg. "Met name in de tweede helft hebben mijn spelers alles gegeven. Je weet dat je tegen Duitsland goed moet verdedigen en de paar kansen die je krijgt moet benutten."

"Dit is niet alleen een overwinning voor de spelers en technische staf, maar ook voor de Japanse bevolking. Iedereen heeft bijgedragen aan deze overwinning. Het is een belangrijke zege, maar het betekent nog weinig. We moeten ons nu richten op het volgende duel."

Japan vervolgt de groepsfase zondag tegen Costa Rica. De laatste groepswedstrijd is op 1 december tegen Spanje.

Groep E 1. Spanje 1-3 (+7)

2. Japan 1-3 (+1)

3. Duitsland 1-0 (-1)

4. Costa Rica 1-0 (-7)

0:41 Afspelen knop Feest barst los in Tokio na WK-overwinning op Duitsland

Eerder

Aanbevolen artikelen