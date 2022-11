Duitse spelers kritisch na deceptie tegen Japan: 'Dit mag ons niet overkomen'

De spelers van Duitsland zijn zwaar teleurgesteld door de 1-2-nederlaag tegen Japan woensdag op het WK voetbal in Qatar. De wereldkampioen van 2014 kwam in de eerste helft op voorsprong, maar incasseerde in de slotfase twee goals.

Ilkay Gündogan, die Duitsland via een strafschop op 1-0 zette, vond dat zijn ploeg de goals te makkelijk weggaf. "Vooral bij het tweede doelpunt. Ik weet niet of er ooit een makkelijker doelpunt is gemaakt op een WK. Dat mag niet gebeuren", zei de middenvelder tegen diverse internationale media.

Voormalig FC Groningen- en PSV-speler Ritsu Doan maakte een kwartier voor tijd de gelijkmaker, nadat keeper Manuel Neuer de bal voor zijn voeten had geduwd. Takuma Asano tekende even later voor de winnende treffer na een fraaie aanname en rush.

"We hadden ongelooflijke kansen voorin en maakten de tweede niet", vervolgde Gündogan. "De manier waarop de doelpunten vielen, mag ons niet overkomen."

Thomas Müller baalde na afloop van de gemiste kansen van Duitsland. "Qua gevoel hebben we een groot gedeelte van de wedstrijd goed gespeeld, maar zij waren effectiever", zei de aanvaller. "Het is heel vreemd dat we hier met lege handen staan. Uiteindelijk moeten we onszelf duidelijk de schuld geven van het gebrek aan efficiëntie. We moeten dit oplossen."

Aanvoerder Neuer had geen verklaring voor het verlies. "Het is een enorme teleurstelling voor ons. We zijn gefrustreerd. Kort na de wedstrijd is het moeilijk voor mij om te begrijpen hoe we het hebben weggegeven."

Duitsland staat voor een zware taak om door te gaan naar de volgende ronde. De ploeg van bondscoach Hansi Flick speelt in de tweede wedstrijd tegen Spanje (27 november) en sluit de groepsfase af tegen Costa Rica (1 december).

Groep E 1. Spanje 1-3 (+7)

2. Japan 1-3 (+1)

3. Duitsland 1-0 (-1)

4. Costa Rica 1-0 (-7)

