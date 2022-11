Oranje komt mogelijk ook met statement: 'Was pakkend wat Duitsland deed'

Het is niet uitgesloten dat het Nederlands elftal vrijdag rond de WK-wedstrijd tegen Ecuador ook met een statement komt nu captain Virgil van Dijk niet met de OneLove-aanvoerdersband mag spelen in Qatar. Oranje zou in dat geval de Duitsers volgen, die woensdag hun hand voor de mond hielden bij de teamfoto voor het duel met Japan.

"Het is pakkend wat Duitsland heeft gedaan", zei Davy Klaassen woensdag tijdens een persmoment van Oranje kort voor de besloten training in Doha.

"Natuurlijk denken wij er als groep ook aan om een statement te maken", vervolgde Klaassen. "Maar als je het doet, dan moet het wel op een treffende manier. Ik heb het verder niet met de andere spelers over de actie van Duitsland gehad, omdat het pas net gebeurd is."

Niet alleen de Duitse spelers maakten woensdag een statement tegen de FIFA. De Duitse minister Nancy Faeser (Binnenlandse Zaken) droeg tijdens de wedstrijd een OneLove-band terwijl ze naast FIFA-voorzitter Gianni Infantino op de tribune zat.

Het statement van de Duitse spelers en minister Nancy Faeser. Foto: Getty Images/ANP/EPA

Bonden stappen niet naar CAS

Naast Duitsland en Nederland zijn er nog vijf landen die op het WK wilden aantreden met de OneLove-band, die staat voor verbinding en tegen alle vormen van discriminatie in het voetbal. De andere landen zijn België, Engeland, Denemarken, Wales en Zwitserland.

De FIFA had al aangekondigd dat spelen met de band een boete zou opleveren, maar die wilde de KNVB wel betalen. Maandag meldde de FIFA dat de aanvoerder ook meteen geel zou krijgen en daarop werd door Oranje besloten de band toch niet te dragen. "Ik wilde er heel graag mee spelen. Maar ik had al aangegeven dat ik dat niet zou doen als er sportieve sancties op zouden staan", zei Van Dijk maandag na de 0-2-overwinning op Senegal.

De bonden van de zeven landen hadden woensdag nog overleg. Ze wilden mogelijk via het internationaal sporttribunaal CAS alsnog afdwingen dat er gespeeld mag worden met de OneLove-band. Maar die stap wordt voorlopig toch niet genomen.

De OneLove-band. Foto: Pro Shots

