Ajacied Tadic gelooft dat 'beste Servië sinds jaren' kan stunten tegen Brazilië

Dusan Tadic is er van overtuigd dat Servië donderdag bij het WK voetbal voor een stunt kan zorgen tegen Brazilië. Volgens de 34-jarige Ajacied was de nationale ploeg van zijn land jarenlang niet zo goed als nu.

"Iedereen praat over Brazilië, maar dat kan ons motiveren", vertelde Tadic woensdag op een persconferentie samen met bondscoach Dragan Stojkovic in Doha. "We zijn in topvorm. Ik geloof in onszelf."

Servië bleef in de kwalificatie voor het WK ongeslagen. Tadic en zijn ploeggenoten stelden de groepswinst veilig door in de laatste speelronde te winnen bij Portugal (1-2). De aanvaller maakte een doelpunt en gaf een assist. Portugal bereikte het WK alsnog na de play-offs.

"We willen die goede lijn doortrekken op het WK", zei Tadic. "We willen hier spelen met moed, maar vooral ook genieten. We moeten ons vooral focussen op onszelf en niet te veel naar anderen kijken. We willen ons land trots maken."

Dragan Stojkovic en Dusan Tadic stonden woensdag de media te woord. Foto: AFP

'We hebben het ongelooflijk zwaar getroffen met de loting'

Servië bereikte het WK onder leiding van Stojkovic, die sinds februari 2021 hoofdtrainer is. De 57-jarige coach maakte op de persconferentie een ontspannen indruk en reageerde gevat op een vraag van een Braziliaanse journalist, die hem vertelde dat Brazilië met vier aanvallers gaat spelen donderdag. "Oh jee, mijn God", zei Stojkovic. "Vier aanvallers? Maar spelen ze dan misschien niet met verdedigers of hoe zit dat precies?"

Stojkovic sprak daarna met veel respect over Brazilië. "Ze hebben misschien wel een gouden generatie voetballers. We hebben het gewoon ongelooflijk zwaar getroffen met de loting", vervolgde de bondscoach, die het in de groepsfase met Servië verder opneemt tegen Zwitserland en Kameroen. "Maar het is niet anders. De spelers van Italië zitten thuis en kijken tv. Zo is het leven soms nou eenmaal."

De kans is groot dat Servië tegen Brazilië nog niet over Filip Kostic kan beschikken. De vleugelspeler van Juventus heeft een dijbeenblessure. "We hebben de opstelling voor 99 procent in ons hoofd. Achter de naam van Kostic staat nog een groot vraagteken", vertelde Stojkovic.

Servië-Brazilië begint donderdag om 20.00 uur. Eerder op de dag staat om 11.00 uur in dezelfde groep Zwitserland-Kameroen op het programma.

