Algerijn Ghorbal fluit Oranje-Ecuador en debuteert op WK

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het Nederlands elftal krijgt vrijdag tijdens de tweede wedstrijd op het WK voetbal in Qatar te maken met een Algerijnse scheidsrechter. De FIFA wees woensdag de 37-jarige Mustapha Ghorbal aan voor de ontmoeting met Ecuador.

Ghorbal had nog niet eerder de leiding over een wedstrijd van Oranje. Ook floot hij nooit eerder op een WK. Wel was hij actief op het wereldkampioenschap voor clubteams.