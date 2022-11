Duits elftal en minister maken statement tegen FIFA bij WK-duel met Japan

De Duitse spelers hebben woensdagmiddag voorafgaand aan het WK-duel met Japan een hand voor hun mond gehouden tijdens de elftalfoto. Het gebaar gold als protest tegen het FIFA-verbod op het dragen van de OneLove-aanvoerdersband. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser droeg de band wél bij de wedstrijd.

Keeper Manuel Neuer is een van de aanvoerders die op het WK geen OneLove-band mogen dragen. "De band staat voor de waarden die belangrijk zijn in onze ploeg: diversiteit en respect", legt de Duitse bond uit. "Samen met andere landen wilden we onze stem laten horen."

De FIFA besloot maandag dat de inclusiviteitsbanden niet gedragen mogen worden. Kiezen de aanvoerders ervoor de band toch te dragen, dan worden ze bestraft met een gele kaart. "Het was geen politiek statement: over mensenrechten valt niet te onderhandelen", reageert de DFB. "Maar helaas is dat nog steeds niet zo. Daarom is deze boodschap zo belangrijk voor ons."