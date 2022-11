Relaxte bondscoach Tite acht Brazilië in Qatar kansrijker dan op WK van 2018

De Braziliaanse bondscoach Tite lijkt bij het WK voetbal in Qatar niet gebukt te gaan onder druk en stress. De 61-jarige trainer heeft alle vertrouwen in zijn elftal en denkt dat Brazilië misschien wel kansrijker is dan vier jaar geleden.

Een dag voor de eerste wedstrijd van Brazilië maakte Tite een relaxte indruk. In een bomvolle perszaal in Doha grapte hij wat met verdediger Thiago Silva en de vele aanwezige Braziliaanse journalisten.

"Ja, we weten dat veel mensen ons als favoriet zien. Brazilië heeft een heel sterke voetbaltraditie", zei de ervaren Tite in de aanloop naar de wedstrijd van donderdag tegen Servië.

"Als je onze situatie vergelijkt met vier jaar geleden, klopt het plaatje misschien nu wel meer. We dromen ervan om de winnaar te zijn. We hebben goede hoop, maar tegelijkertijd weten we dat er op dit toernooi vele andere goede teams zijn."

Romário motiveerde Neymar in brief

De hunkering naar de wereldtitel is enorm in Brazilië, dat in 2002 voor het laatst de beste van de wereld was. In 2006, 2010 en 2018 was de kwartfinale het eindstation. In 2014 verloren de Zuid-Amerikanen in de halve eindstrijd met 7-1 van Duitsland.

Tite mocht ondanks de teleurstellende uitschakeling van vier jaar geleden door als bondscoach. Dat is vrij uniek in een land waarbij alles minder dan de wereldtitel als een teleurstelling voelt. "We moeten leren van het verleden," zei hij.

In de jacht op de langverwachte zesde wereldtitel probeerde legende Romário de huidige sterspeler Neymar dinsdag extra te motiveren door een open brief aan hem te schrijven.

De wedstrijd tussen Brazilië en Servië begint donderdag om 20.00 uur. Eerder op de dag, om 11.00 uur, spelen groepsgenoten Zwitserland en Kameroen tegen elkaar.

