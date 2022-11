Deense bond steunt herverkiezing Infantino niet na verbod op OneLove-band

FIFA-baas Gianni Infantino hoeft volgend jaar bij de verkiezing voor het presidentschap van de wereldvoetbalbond niet te rekenen op steun van de Deense voetbalbond DBU. Dat zei DBU-voorzitter Jesper Møller woensdag op een persconferentie. Hij reageerde daarmee onder meer op het FIFA-verbod op de OneLove-aanvoerdersband tijdens het WK voetbal in Qatar.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat onder meer de aanvoerders van Denemarken, Nederland, Engeland, Duitsland, België, Wales en Zwitserland de OneLove-band zouden dragen. Toen de FIFA dreigde dat te bestraffen met een gele kaart, zagen die landen toch af van het dragen van de band.

"Het is een buitengewone situatie", zei Møller. "Ik ben niet alleen teleurgesteld, ik ben heel boos. Dat de spelers hieraan moeten worden blootgesteld is compleet onaanvaardbaar en verwerpelijk. We moeten erop reageren."

Infantino, die sinds 2016 aan het roer staat bij de wereldvoetbalbond, is de enige kandidaat voor de verkiezing van volgend jaar. Dat meldde de FIFA vorige week nadat de deadline voor kandidaten om zich aan te melden was verstreken.

"Er is nog tijd. We moeten afwachten of er nog een kandidaat komt. Maar Denemarken zal de huidige president in ieder geval niet steunen", zei Møller.

Deense aanvoerder noemde FIFA-sanctie compleet belachelijk

Dinsdag zei de Deense aanvoerder Simon Kjaer al dat hij het verbod op de OneLove-band belachelijk vindt. De verdediger benadrukte dinsdag na afloop van het gelijkspel tegen Tunesië (0-0) dat hij zich gedwongen voelde de band niet te dragen, omdat hij anders met geel bestraft zou worden.

"Ik vind het compleet belachelijk", reageerde Kjaer, geciteerd door het Deense Tipsbladet. "Ik begrijp niet dat de FIFA ons in een situatie brengt waarin je met geel kan worden bestraft als je de OneLove-band draagt."

"We wilden onszelf in sportief opzicht niet benadelen. Mensen kunnen wel roepen dat ik de band had moeten dragen, maar straks krijg ik bij een ongelukkige situatie na vijf minuten al mijn tweede kaart. En dan moet de ploeg de hele wedstrijd met tien man verder."

Kjaer vindt dat de FIFA te machtig is en hoopt dat landen zich in de toekomst beter verenigen. "Mijn standpunt is duidelijk, net als het standpunt van de Deense bond. Veel landen delen dezelfde visie. We moeten onze krachten bundelen en dan is verandering goed mogelijk."

De zeven betrokken landen wilden met het dragen van de OneLove-band in het bekritiseerde Qatar een boodschap uitdragen, voor verbinding en tegen alle vormen van discriminatie. Het initiatief werd opgezet door de Nederlandse voetbalbond KNVB.

