Het WK-programma van morgen: Oranje kan achtste finales al bereiken

Na de moeizame winst op Senegal speelt Oranje vrijdag om 17.00 uur tegen Ecuador zijn tweede groepsduel op het WK voetbal. De ploeg van Louis van Gaal kan zich al plaatsen voor de achtste finales, al ligt dat ook aan de uitslag bij het treffen tussen Qatar en Senegal. In groep B staan de wedstrijden Wales-Iran en Engeland-Verenigde Staten op het programma.

WK-programma 25 november

11.00 uur: Wales-Iran (groep B)

Wales-Iran (groep B) 14.00 uur: Qatar-Senegal (groep A)

Qatar-Senegal (groep A) 17.00 uur: Nederland-Ecuador (groep A)

Nederland-Ecuador (groep A) 20.00 uur: Engeland-Verenigde Staten (groep B)

Wales-Iran

Scheidsrechter: Mario Escobar (Gua)

Mario Escobar (Gua) Stadion: Ahmad Bin Ali Stadion in Al Rayyan

Wales beleefde maandag een stroeve start tegen de Verenigde Staten, maar hield dankzij een benutte strafschop van Gareth Bale toch een punt over aan het groepsduel: 1-1. De linkspoot werd de eerste speler uit Wales die zowel op een EK als op een WK een doelpunt heeft gemaakt.

Iran ging maandag met liefst 6-2 ten onder tegen Engeland. De Iraanse internationals baarden opzien door demonstratief niet mee te zingen met het volkslied, uit protest tegen de onderdrukking van vrouwen in het land.

Volg de WK-update Krijg elke dag een melding met de wedstrijden van morgen Blijf met meldingen op de hoogte

Veel Iraanse supporters floten de spelers uit, tot ergernis van bondscoach Carlos Queiroz. "Ik wil tegen de fans zeggen: steun het team of ga naar huis. Waarom komen ze hierheen om tegen het team te zijn? Die fans hebben we niet nodig", meldde de keuzeheer na de afgetekende nederlaag.

Weetje: Iran zag keeper Alireza Beiranvand tegen Engeland vroeg uitvallen met een hoofdblessure. Zijn vervanger Hossein Hosseini kreeg liefst zes goals om de oren: nog nooit incasseerde een ingevallen doelman meer treffers op een mondiale eindronde. Ook Dimbi Tubilandu uit Zaïre werd in 1974 liefst zes keer gepasseerd. Dat gebeurde tegen Joegoslavië, dat met 9-0 triomfeerde.

Balans eerdere ontmoetingen: 1 zege Wales, 0 gelijke spelen, 0 zeges Iran

Stand groep B 1. Engeland 1-3 (+4)

2. Verenigde Staten 1-1 (0)

3. Wales 1-1 (0)

4. Iran 1-0 (-4)

Mehdi Taremi is met zijn twee doelpunten tegen Engeland de eerste Iraanse speler ooit die meerdere doelpunten op een WK weet te maken. Foto: Getty Images

Qatar-Senegal

Scheidsrechter: Antonio Mateu Lahoz (Spa)

Antonio Mateu Lahoz (Spa) Stadion: Al Thumama Stadion in Doha

Qatar zakte zondag tijdens het openingsduel met Ecuador door het ijs. Het team van het organiserende land maakte een erbarmelijke indruk en kwam met een 0-2-nederlaag nog goed weg.

De ploeg van bondscoach Félix Sánchez werd het eerste gastland in de 92-jarige historie van het WK dat ten onder ging in de openingswedstrijd. Een vroegtijdige uitschakeling hangt Qatar daardoor boven het hoofd. Tot nu toe is Zuid-Afrika de enige gastheer die strandde in de groepsfase (in 2010).



Senegal bood Oranje maandag uitstekend partij, maar moest na twee late doelpunten toch het hoofd buigen. Bondscoach Aliou Cissé voelde het gemis van sterspeler Sadio Mané. "Het stelt ons teleur dat we er niet in zijn geslaagd om te scoren. Daar kregen we wel drie of vier goede kansen voor. Maar het ontbreken van Mané is wel een probleem voor ons."

Weetje: Dit wordt de eerste ontmoeting op een WK tussen de regerende Aziatische en Afrikaanse kampioen. Qatar won begin 2019 het toernooi om de Azië Cup, terwijl Senegal begin dit jaar zegevierde op de strijd om de Afrika Cup.

Balans eerdere ontmoetingen: De landen hebben nog niet eerder tegen elkaar gespeeld.

Stand groep A 1. Nederland 1-3 (+2)

2. Ecuador 1-3 (+2)

3. Senegal 1-0 (-2)

4. Qatar 1-0 (-2)

Ook spits Almoez Ali kon zich zondag niet onttrekken aan de Qatarese malaise. Foto: Getty Images

Nederland-Ecuador

Scheidsrechter: Mustapha Ghorbal (Alg)

Mustapha Ghorbal (Alg) Stadion: Khalifa International Stadion in Doha

Oranje kan zich vrijdag al verzekeren van een ticket voor de achtste finales. Dat is het geval als Nederland wint van Ecuador en als Qatar eerder op de dag punten verspeelt tegen Senegal. Oranje is nog nooit in een groepsfase uitgeschakeld op een WK. Sterker nog: Nederland won zijn laatste zeven groepsduels op een mondiaal toernooi.



Bij Ecuador zijn alle ogen gericht op Enner Valencia. De spits van Fenerbahçe is de sterspeler en liet dat in het openingsduel met Qatar zien door alle doelpunten te maken in de met 0-2 gewonnen wedstrijd tegen het gastland.

Valencia viel wel uit met een blessure. Bondscoach Gustavo Alfaro verschafte donderdag tijdens een persmoment nog geen duidelijkheid over de inzetbaarheid van de aanvaller. Hij trainde al wel weer met de groep mee.

Weetje: Louis van Gaal is nog steeds ongeslagen als bondscoach op een WK. De Amsterdammer heeft op dit podium zes duels gewonnen en twee gelijke spelen achter zijn naam staan. In 2014 werd Oranje in de halve finale uitgeschakeld door Argentinië, maar dat gebeurde na een verloren strafschoppenserie. Alleen Vittorio Pozzo is in de WK-historie met zeven keer winst en één gelijkspel net zoveel wedstrijden ongeslagen als Van Gaal. Pozzo loodste zijn vaderland Italië in 1934 en 1938 naar de wereldtitel.

Balans eerdere ontmoetingen: 1 zege Nederland, 1 gelijkspel, 0 zeges Ecuador

Stand groep A 1. Nederland 1-3 (+2)

2. Ecuador 1-3 (+2)

3. Senegal 1-0 (-2)

4. Qatar 1-0 (-2)

Kan Andries Noppert ook in zijn tweede interland de nul houden? Foto: Getty Images

Engeland-Verenigde Staten

Scheidsrechter: Jesús Valenzuela (Ven)

Jesús Valenzuela (Ven) Stadion: Al Bayt Stadion in Al Khor City

Engeland beleefde met een 6-2-zege op Iran een uitstekende start van het WK. Bondscoach Gareth Southgate was zeer te spreken over het optreden van zijn ploeg, maar zag ook een groot minpunt. "Over de manier waarop we beide tegendoelpunten krijgen, ben ik zeer ontevreden. Dat kan niet op dit niveau", zei Southgate na afloop. Bij winst is Engeland zeker van een plek in de achtste finales.



Gregg Berhalter, de bondscoach van de Verenigde Staten, kreeg na het 1-1-gelijkspel tegen Wales de wind van voren in de Amerikaanse media. De bondscoach hield Giovanni Reyna de hele wedstrijd op de bank. De speler van Borussia Dortmund heeft al vaker laten zien belangrijk te kunnen zijn voor het nationale elftal, maar kreeg dus niet de kans.

Weetje: De Verenigde Staten zorgden in 1950 voor een iconisch WK-moment door het veel sterker geachte Engeland met 1-0 te verslaan. 'The Three Lions' namen destijds voor het eerst deel aan het WK en werden gezien als een van de grote favorieten voor de eindzege. De spelers van de Verenigde Staten kenden elkaar nauwelijks voor aanvang van het toernooi. Het samenraapsel van postbodes en bordenwassers (er zat ook een bestuurder van een lijkwagen tussen) bleek verrassend goed bij elkaar te passen en verschalkte Engeland.

Balans eerdere ontmoetingen: 8 zeges Engeland, 1 gelijkspel, 2 zeges Verenigde Staten

Stand groep B 1. Engeland 1-3 (+4)

2. Verenigde Staten 1-1 (0)

3. Wales 1-1 (0)

4. Iran 1-0 (-4)

De Amerikaanse aanvoerder Tyler Adams in duel met Harry Wilson tijdens de wedstrijd Verenigde Staten-Wales. Foto: Getty Images

Aanbevolen artikelen