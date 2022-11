Ziyech vindt dat Marokko blij mag zijn met punt: 'Nu kijken hoe 't met Mazraoui is'

"Ik heb 'm nog niet gezien, maar ik zal zo even kijken hoe het met hem gaat", zei Ziyech na afloop van de wedstrijd tegen de NOS. "Ik hoop dat het niet ernstig is."

De in Dronten geboren Ziyech speelde jaren met Mazraoui samen bij Ajax. De twee maakten furore in het seizoen 2018/2019, toen ze met de Amsterdammers wisten door te stoten tot de halve finales van de Champions League.

"Ik denk dat we verdedigend best goed stonden en dat ze niet heel veel gecreëerd hebben", blikte Ziyech terug op de eerste wedstrijd van zijn land. "We vergaten alleen zelf om veel kansen te creëren. Daar zullen we de komende dagen aan moeten werken."