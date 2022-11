Fernandes over gedoe tussen Ronaldo en United: 'Ik hoef geen kant te kiezen'

Bruno Fernandes zegt dat de problemen tussen Cristiano Ronaldo en Manchester United niet van invloed zijn op hun band bij het Portugese elftal. De middenvelder van de 'Red Devils' benadrukt dat 37-jarige aanvaller een persoonlijke afweging heeft gemaakt. Donderdag spelen de Portugezen tegen Ghana hun eerste wedstrijd op het WK voetbal in Qatar.

"De situatie is niet oncomfortabel voor me", zei Fernandes woensdag op de persconferentie van Portugal in Doha. "Ik hoef namelijk geen kant te kiezen. Het is niet Ronaldo of United."

Fernandes en Ronaldo zijn sinds dinsdag officieel geen ploeggenoten meer op clubniveau, doordat het contract van de vijfvoudig wereldvoetballer van het jaar is ontbonden. Ronaldo leefde al langer op gespannen voet met de clubleiding en in het bijzonder trainer Erik ten Hag. Na een vernietigend interview in The Sun was er geen toekomst meer voor hem op Old Trafford.

Fernandes vertelde dat hij de afgelopen dagen niet met Ronaldo heeft gesproken over de zaak. "Het is zijn besluit en dat moeten we respecteren. Het is zijn leven en zijn carrière. Het was een droom om met hem samen te spelen bij United en die droom is uitgekomen. Maar niets duurt voor altijd. Ik ben blij dat ik bij Portugal nog wel met hem speel."

De 28-jarige Fernandes denkt ook niet dat Ronaldo door de problemen met United en transfergeruchten minder zal presteren op zijn vijfde WK. "Voor Cristiano én voor alle andere spelers is het een droom om hier te zijn. De focus is 100 procent op het WK, ook bij Cristiano. Dat weet ik zeker. "

Cristiano Ronaldo (links) met naast hem Bruno Fernandes maandag op de training van Portugal Foto: Getty Images

'Het is rustiger dan tijdens WK 2018'

Bondscoach Fernando Santos, die ook aanschoof bij de persconferentie, sloot zich aan bij die woorden van Fernandes. "Ik weet niet wat spelers op een hotelkamer bespreken, maar daarbuiten is het nooit over Ronaldo en United gegaan. Voor zover ik weet is het nooit een item geweest."

Santos, die sinds 2014 bondscoach is van de Portugezen, zei dat het qua randzaken zelfs veel rustiger is dan tijdens het WK 2018 in Rusland. Portugal kwam destijds niet verder dan de achtste finales.

"Ik heb nu met Ronaldo een transfervrije speler. In Rusland waren dat er wel zeven of acht en daardoor was het lastig om de focus bij iedereen puur op het WK te houden. Dat was een flinke uitdaging voor me. Nu niet, het is rustig."

Portugal tegen Ghana begint donderdag om 17.00 uur in Stadium 974 in Doha en staat onder leiding van de Amerikaanse scheidsrechter Ismail Elfath.

Bruno Fernandes woensdag op de persconferentie. Foto: Getty Images

