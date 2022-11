KNVB: Nederland en andere landen vechten verbod op OneLove-band niet aan

De KNVB stapt niet naar het sporttribunaal CAS om het FIFA-verbod op de OneLove-aanvoerdersband tijdens het WK voetbal in Qatar aan te vechten. Dat meldt de voetbalbond woensdag. Kort daarvoor meldde de voetbalbond juist dat dat wél zou gebeuren, maar die informatie bleek niet te kloppen.

Het was aanvankelijk de bedoeling dat onder anderen Oranjeaanvoerder Virgil van Dijk de band zou dragen. Nadat de FIFA had gedreigd dat te bestraffen met een gele kaart, zag Nederland er net als Engeland, Duitsland, België, Denemarken, Wales en Zwitserland van af.

"We ervaren hierbij veel steun voor OneLove van onder meer Amnesty International, COC, FIFPRO, Nike en vele personen in binnen- en buitenland. De OneLove-aanvoerdersband wordt momenteel massaal aangeschaft. We gaan dan ook door met de OneLove-campagne, in binnen- en buitenland", meldt de bond.