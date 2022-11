KNVB en zes andere landen vechten FIFA-verbod op OneLove-band toch niet aan

De KNVB en de zes andere landen die de OneLove-aanvoerdersband van de FIFA niet mogen dragen op het WK voetbal in Qatar, hebben besloten om dat voorlopig niet aan te vechten bij sporttribunaal CAS. Eerder werd op basis van door de KNVB verkeerd verstrekte informatie gemeld dat dat wél zou gebeuren.

Het was aanvankelijk de bedoeling dat Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk de band zou dragen op het toernooi in Qatar. Nadat de FIFA dreigde dat te bestraffen met een gele kaart, zag Nederland er net als Engeland, Duitsland, België, Denemarken, Wales en Zwitserland vanaf.

"We blijven 100 procent achter OneLove en de boodschap hiervan staan: vóór verbinding (door het voetbal) en dus tegen elke vorm van discriminatie. We ervaren hierbij veel steun voor OneLove van onder meer Amnesty International, COC, FIFPRO, Nike en vele personen in binnen- en buitenland. De OneLove-aanvoerdersband wordt momenteel massaal aangeschaft", meldt de KNVB woensdag.

"We gaan dan ook door met de OneLove-campagne, in binnen- en buitenland. Eerder hebben de aanvoerders van Nederland en negen andere landen met de OneLove-band om gespeeld tijdens de Nations League-wedstrijden. Deze vallen onder de UEFA en dit gaf geen problemen. In maart 2023 staat het Nederlandse betaald voetbal met OneLove in het teken van de internationale dag tegen racisme en discriminatie."