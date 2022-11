Het WK-programma van morgen: Argentinië moet zich bewijzen na afgang

Op de zevende dag van het WK voetbal in Qatar zijn de ogen vooral gericht op Argentinië. De ploeg van sterspeler Lionel Messi moet zich tegen Mexico herstellen na de zeperd tegen Saoedi-Arabië. Ook Frankrijk-Denemarken springt in het oog.

WK-programma 26 november

11.00 uur: Tunesië-Australië (groep D)

Tunesië-Australië (groep D) 14.00 uur: Polen-Saoedi-Arabië (groep C)

Polen-Saoedi-Arabië (groep C) 17.00 uur: Frankrijk-Denemarken (groep D)

Frankrijk-Denemarken (groep D) 20.00 uur: Argentinië-Mexico (groep C)

Tunesië-Australië

Scheidsrechter: Daniel Siebert (Dui)

Daniel Siebert (Dui) Stadion: Al Janoub Stadion in Al-Wakrah

Tunesië beleefde een aardig begin van de poulefase. De ploeg van bondscoach Jalel Kadri bood het sterkere ingeschatte Denemarken goed tegenstand en sleepte een doelpuntloos gelijkspel uit het vuur in Al Rayyan.

Bij een zege op Australië lonken de achtste finales en daarmee een historische prestatie. Nooit eerder plaatste Tunesië zich voor de knock-outfase van het WK. In 1978, 1998, 2002, 2006 en 2018 strandden de 'Adelaars van Carthago' in de groepsfase.

Australië aast tegen Tunesië vooral op revanche na de kansloze 4-1-nederlaag tegen regerend wereldkampioen Frankrijk. 'The Socceroos' haalden slechts één keer de knock-outfase van het WK: in 2006 leidde toenmalig bondscoach Guus Hiddink het land naar de laatste zestien in Duitsland, wat ook het eindstation was.

Volg de WK-update Krijg elke dag een melding met de wedstrijden van morgen Blijf met meldingen op de hoogte

Weetje: Speciale aandacht gaat uit naar de defensie van Tunesië. Tegen Denemarken werd namelijk pas voor de tweede keer in zestien WK-wedstrijden de nul gehouden. De vorige keer was in 1978, toen West-Duitsland de bal niet in het Tunesische doel wist te krijgen.

Balans eerdere ontmoetingen: 1 zege Tunesië, 0 gelijke spelen, 1 zege Australië

Stand groep D 1. Frankrijk 1-3 (+3)

2. Tunesië 1-1 (0)

3. Denemarken 1-1 (0)

4. Australië 1-0 (-3)

Keeper Aymen Dahmen hield zijn doel schoon tegen Denemarken. Foto: Getty Images

Polen-Saoedi-Arabië

Scheidsrechter: Wilton Sampaio (Bra)

Wilton Sampaio (Bra) Stadion: Education City Stadion in Al Rayyan

De grote vraag is of WK-verrassing Saoedi-Arabië het sprookje tegen Argentinië een vervolg weet te geven. Hoe dan ook kan het toernooi al niet meer stuk voor de inwoners van het land uit het Midden-Oosten. Koning Salman kondigde voor woensdag, een dag na de 2-1-zege op de Argentijnen, zelfs een nationale feestdag af.

Bij Polen zal vooral Robert Lewandowski broeden op revanche. De spits miste in de eerste wedstrijd tegen Mexico tot zijn eigen afgrijzen een strafschop. Polen zal tegen Saoedi-Arabië wél drie punten moeten pakken om een goede kans te houden om voor het eerst sinds 1986 de groepsfase te overleven.

Weetje: Mocht Polen ook tegen Saoedi-Arabië een penalty krijgen, dan zal niemand direct uitgaan van een doelpunt. De laatste drie strafschoppen van de Polen op een WK werden niet verzilverd.

Balans eerdere ontmoetingen: 4 zeges voor Polen, 0 gelijke spelen, 0 zeges voor Saoedi-Arabië

Stand groep C 1. Saoedi-Arabië 1-3 (+1)

2. Polen 1-1 (0)

3. Mexico 1-1 (0)

4. Argentinië 1-0 (-1)

Kan Saoedi-Arabië de stunt tegen Argentinië een vervolg geven tegen Polen? Foto: Getty Images

Frankrijk-Denemarken

Scheidsrechter: Szymon Marciniak (Pol)

Szymon Marciniak (Pol) Stadion: Stadium 974 in Doha

Met de 4-1-zege op Australië liet Frankrijk nog maar eens zien dat het zich niet van de wijs heeft laten brengen door de vele blessures. Ook zonder grote namen als N'Golo Kanté, Paul Pogba en Karim Benzema was de regerend wereldkampioen een maatje te groot voor 'The Socceroos'.

De blessurelijst van bondscoach Didier Deschamps is ondertussen wel weer wat langer geworden. Linksback Lucas Hernández scheurde in de beginfase tegen Australië de voorste kruisband van zijn rechterknie af, waardoor hij dit seizoen niet meer in actie komt.

Denemarken is op papier de zwaarste tegenstander voor Frankrijk op dit WK. De halvefinalist van het EK in 2021 heeft wat te bewijzen na het puntenverlies tegen Tunesië. Vier jaar geleden in Rusland haalden de Denen nog de achtste finales, waarin ze pas na strafschoppen verloren van Kroatië.

Weetje: Olivier Giroud scoorde twee keer tegen Australië en evenaarde daarmee Thierry Henry als topscorer aller tijden van Frankrijk (51 interlandgoals). Hij heeft dus nog maar één treffer nodig om de oud-spits helemaal van de troon te stoten.

Balans eerdere ontmoetingen: 8 zeges Frankrijk, 2 gelijke spelen en 6 zeges Denemarken

Stand groep D 1. Frankrijk 1-3 (+3)

2. Tunesie 1-1 (0)

3. Denemarken 1-1 (0)

4. Australië 1-0 (-3)

Nog één interlandtreffer en dan is Olivier Giroud in zijn eentje topscorer aller tijden van Frankrijk. Foto: Getty Images

Argentinië-Mexico

Scheidsrechter: Daniele Orsato (Ita)

Daniele Orsato (Ita) Stadion: Lusail Iconic Stadium in Lusail

De ontgoocheling was groot bij Argentinië na de beschamende nederlaag tegen Saoedi-Arabië. Sterspeler Lionel Messi sprak van "een zware klap", maar toonde zich ook strijdlustig. "We hebben het zelf verpest. Nu moeten we bewijzen dat we een echte groep zijn."

Dat moet gebeuren tegen het Mexico van Eredivisie-spelers Edson Álvarez, Jorge Sánchez (beiden Ajax) en Erick Gutiérrez (PSV). 'Los Tricolores' hebben een imago hoog te houden; de laatste zeven WK's schopten ze het altijd tot de achtste finales. Dat was overigens net zo vaak het eindstation.

Ondanks de nederlaag tegen Saoedi-Arabië heeft Argentinië alles nog in eigen hand, mits er wordt gewonnen van Mexico. De laatste keer dat 'La Albiceleste' in de groepsfase strandde, was in 2002.

Weetje: Argentinië kreeg in de wedstrijd tegen Saoedi-Arabië net zoveel doelpunten tegen als in de voorgaande vijftien wedstrijden bij elkaar opgeteld. Mexico bleef tegen Polen juist voor de derde WK-wedstrijd op rij zonder doelpunt. Dat gebeurde voor het laatst in 1966 en 1970.

Balans eerdere ontmoetingen: 16 zeges Argentinië, 14 gelijke spelen en 5 zeges Mexico

Stand groep C 1. Saoedi-Arabië 1-3 (+1)

2. Polen 1-1 (0)

3. Mexico 1-1 (0)

4. Argentinië 1-0 (-1)

Kan Lionel Messi zijn land in het zadel helpen op het WK? Foto: Getty Images

Eerder

Aanbevolen artikelen