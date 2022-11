Marokko ziet Mazraoui uitvallen bij gelijkspel tegen vicewereldkampioen Kroatië

Marokko is het WK voetbal in Qatar woensdag begonnen met een gelijkspel tegen Kroatië, de finalist van vier jaar geleden. Voor de derde keer dit toernooi eindigde een wedstrijd in 0-0. Tegenvaller voor de Marokkanen was het geblesseerd uitvallen van Noussair Mazraoui.

De redelijk gelijkopgaande wedstrijd in het Al Bayt Stadium in Al Khor was overwegend saai. Voormalig Ajacied Mazraoui, die net als Hakim Ziyech in de basis stond, liep na een uur een heupblessure op.

Marokko is er na 1970, 1986, 1994, 1998 en 2018 voor de zesde keer bij op het WK. 'De Leeuwen van de Atlas' overleefden alleen in 1986 de poulefase en werden toen direct uitgeschakeld door West-Duitsland. Zondag is België de volgende tegenstander.

De Kroaten hopen het kunstje van vier jaar geleden in Rusland te herhalen. De zevenvoudig WK-deelnemer reikte toen tot de finale. Frankrijk was uiteindelijk te sterk in de verlenging. Kroatië vervolgt het WK zondag tegen Canada.

Later op woensdag staan in Qatar nog drie WK-wedstrijden op het programma: Duitsland-Japan (14.00 uur), Spanje-Costa Rica (17.00 uur) en België-Canada (20.00 uur).

Noussair Mazraoui moest zich in de tweede helft laten wisselen met een blessure. Foto: Getty Images

Grootste kans is voor Kroaat Vlasic

Marokko-Kroatië bood maar weinig spektakel. In de eerste helft waren Ziyech (een geblokt schot en een gesmoorde vrije trap) en Ivan Perisic (afstandsknal die net over ging) lange tijd de enigen die voor wat opwinding zorgden.

Vlak voor het rustsignaal was er pas sprake van de eerste doelpoging, al was die wel direct erg gevaarlijk. Nikola Vlasic leek de bal van dichtbij binnen te gaan tikken, maar keeper Bono redde met een knappe reflex. Niet lang erna knalde Luka Modric net over.

De tweede helft begon een stuk levendiger met wat mogelijkheden over en weer. Mazraoui moest een van die momenten bekopen met een blessure. Hij landde bij een kansrijke kopbal verkeerd op zijn heup en liet zich wisselen.

Vlak erna had doelman Dominik Livakovic veel moeite met een harde vrije trap van Achraf Hakimi. Aan de andere kant ontsnapten de Marokkanen aan een eigen goal. Toch bleef de amusementswaarde laag en werd er na Denemarken-Tunesië en Mexico-Polen voor de derde keer dit WK niet gescoord.

Luka Modric kon zijn ploeg niet bij de hand nemen. Foto: Getty Images

