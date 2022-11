Southgate vreest dat scheidsrechters op WK in nadeel van Engeland fluiten

Bondscoach Gareth Southgate van Engeland heeft zijn zorgen uitgesproken over de manier waarop zijn ploeg op het WK voetbal wordt behandeld door scheidsrechters. De Engelsman vreest dat de arbitrage extra kritisch naar 'The Three Lions' kijkt.

De zorgen van Southgate zijn gebaseerd op de briefing van de scheidsrechters door de FIFA in de aanloop naar het WK. Daarin werd een doelpunt van Engeland getoond in het WK-kwalificatieduel met Albanië. Kalvin Phillips blokte een tegenstander bij een vrije trap, waarna Harry Maguire binnenkopte. Het moment werd gebruikt als voorbeeld van een situatie waar eigenlijk voor een overtreding moet worden gefloten.

In het eerste WK-duel van Engeland met Iran waren er twee discutabele momenten in het strafschopgebied die niet in het voordeel van Engeland uitvielen. In het begin van de wedstrijd werd Maguire onderuit getrokken, maar de scheidsrechter en de VAR vonden het geen penalty waard. Iran kreeg diep in blessuretijd wél een strafschop voor een vergelijkbaar, maar ogenschijnlijk lichter vergrijp.

"Het baart me zorgen dat we als voorbeeld zijn gebruikt in een video voor de scheidsrechters", zegt de 52-jarige Southgate in gesprek met Engelse media, waaronder de BBC. "Wij kregen bij de briefing te horen dat zo'n moment als bij Maguire een penalty moet opleveren."

Volg de WK-update Krijg elke dag een melding met de wedstrijden van morgen Blijf met meldingen op de hoogte

"Bij de strafschop van Iran was er sprake van een beetje vasthouden. Daar hadden we denk ik iets slimmer kunnen zijn, maar ik vrees een beetje dat het in ons nadeel werkt dat we als voorbeeld zijn gesteld. We hebben opheldering nodig van de FIFA, anders weten we niet waar we staan."

Engeland won de wedstrijd tegen Iran wel eenvoudig met 6-2 en gaat na één speelronde aan kop in groep B. De verliezend EK-finalist van 2021 vervolgt de poulefase vrijdagavond met een wedstrijd tegen de Verenigde Staten en sluit dinsdag af tegen Wales.

Stand poule B 1. Engeland 1-3 (+4)

2. VS 1-1 (0)

3. Wales 1-1 (0)

4. Iran 1-0 (-4)

Eerder

Aanbevolen artikelen