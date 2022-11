Nieuw blessureleed bij Frankrijk: Hernández verlaat WK met kruisbandblessure

Lucas Hernández komt niet meer in actie op het WK voetbal in Qatar. De linksback van Frankrijk heeft dinsdagavond in de groepswedstrijd tegen Australië (4-1-zege) zijn voorste kruisband afgescheurd, waardoor zijn seizoen er al op zit.

De 26-jarige Hernández viel al in de dertiende minuut van de wedstrijd uit. De vleugelverdediger van Bayern München kwam verkeerd terecht bij een verdedigende actie en moest zich laten wisselen voor zijn broer Theo Hernández.

Direct na de wedstrijd liet Hernández een MRI-scan maken. Daaruit bleek dat hij de voorste kruisband van zijn rechterknie heeft afgescheurd en hij maandenlang zal moeten revalideren. Hernández verlaat zodoende niet alleen het WK, maar moet ook een streep door de rest van het seizoen zetten.

"Net als de rest van de selectie en de technische staf, leef ik ontzettend mee met Lucas", zegt bondscoach Didier Deschamps. "We verliezen een belangrijke speler. Lucas is een vechter en ik twijfel er niet aan dat hij er alles aan zal doen om snel terug te keren op het veld. We wensen hem sterkte tijdens zijn revalidatie."

Lucas Hernández raakte dinsdagavond zwaar geblesseerd aan zijn knie. Foto: Getty Images

Eerder vielen Kanté, Pogba en Benzema weg bij Frankrijk

Ook voor Bayern is de zware blessure van Hernández een fikse tegenvaller. De 32-voudig international is normaal gesproken een basisspeler bij 'Der Rekordmeister'. Hij miste dit seizoen al de nodige wedstrijden vanwege blessureleed.

In de aanloop naar het WK werd Frankrijk ook al getroffen door blessures van belangrijke spelers. Middenvelders N'Golo Kanté en Paul Pogba waren niet op tijd fit voor het mondiale eindtoernooi en Gouden Bal-winnaar Karim Benzema liep tijdens de training een spierblessure op.

Ondanks het uitvallen van Hernández sloot Frankrijk het duel met Australië wel goed af door 'The Socceroos' met 4-1 te verslaan. De regerend wereldkampioen vervolgt de groepsfase zaterdag tegen Denemarken en speelt over een week nog een duel met Tunesië.

Groep D 1. Frankrijk 1-3 (+3)

2. Tunesië 1-1 (0)

3. Denemarken 1-1 (0)

4. Australië 1-0 (-3)

