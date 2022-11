Giroud trots na evenaren 'legende' Henry: 'Hoop dat het hier niet bij blijft'

Olivier Giroud is trots dat hij door zijn twee doelpunten dinsdag in de WK-wedstrijd in Al Wakrah tegen Australië (4-1) topscorer aller tijden is van Frankrijk, al moet hij de eerste positie delen met Thierry Henry. De 36-jarige spits sprak mooie woorden over de oud-aanvaller, maar hij hoopt dat hij hem nog wel passeert.

"Ik ben enorm trots dat ik nu naast Henry sta op de lijst. Hij is een legende van het Franse voetbal", zei Giroud na de overwinning op de Australiërs. De aanvaller van AC Milan maakte in zijn 115e interland voor rust de 2-1 en na rust de 4-1. Dat waren zijn 50e en 51e interlandgoal, terwijl Henry in 2010 zijn 51e en laatste treffer maakte voor zijn land.

"Hopelijk blijft het hier niet bij. Het was een perfecte avond voor me", vervolgde Giroud, die wel besefte hij dat de blessure van Lucas Hernández een tegenvaller is voor het Franse elftal. De verdediger van Bayern München ging in de openingsfase per brancard van het veld en de kans is groot dat zijn WK voorbij is.

"Ik wilde deze wedstrijd ook voor Lucas scoren. Deze goals zijn voor hem, we raken waarschijnlijk een belangrijke speler kwijt."

De eeuwige Franse topscorerslijst 1. Thierry Henry - 51 goals

1. Oivier Giroud - 51 goals

3. Antoine Griezmann - 42 goals

4. Michel Platini - 41 goals

5. Karim Benzema - 37 goals

Olivier Giroud probeerde het ook nog met een omhaal, maar die ging naast. Foto: Getty Images

'Hij weet als geen ander hoe je moet scoren'

Giroud leek eigenlijk veroordeeld tot een bijrol dit WK, omdat Karim Benzema sinds zijn terugkeer de onomstreden eerste spits is van de Fransen. De Gouden Bal-winnaar haakte vlak voor het toernooi geblesseerd af, waardoor Giroud alsnog mocht beginnen tegen Australië.

"Soms lopen dingen zo", zei de Franse bondscoach Didier Deschamps na de ruime zege. "Olivier kreeg door omstandigheden zijn kans en hij maakt het waar. Hij weet als geen ander hoe je moet scoren."

Giroud, die pas op zijn 25e debuteerde voor Frankrijk, joeg na de 4-1 nog op zijn 52e interlandgoal tegen het zwakke Australië, tot Deschamps hem in de slotfase naar de kant haalde.

"Dat kunnen de mensen jammer vinden", zei de bondscoach. "Maar het is belangrijk dat Olivier nog even rust pakte. Hij ging bovendien met applaus van het veld en dat verdiende hij ook."

Vreugde bij de Fransen na de 4-1-overwinning op Australië. Foto: Getty Images

