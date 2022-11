Lewandowski biedt excuses aan na gemiste penalty: 'We hadden moeten winnen'

Robert Lewandowski baalt stevig van zijn gemiste penalty tijdens de eerste wedstrijd van Polen tegen Mexico (0-0) op het WK voetbal. De 34-jarige aanvoerder biedt dinsdag via sociale media zijn excuses aan voor de misser.

Lewandowski had in de tweede helft de uitgelezen mogelijkheid om de score te openen. De spits verdiende zelf de strafschop na een overtreding van voormalig PSV'er Héctor Moreno, maar zijn inzet werd vervolgens gekeerd door doelman Guillermo Ochoa.

"We hebben slim gespeeld en hadden moeten winnen", schrijft Lewandowski op Instagram. "Des te pijnlijker is dit voor mij om te accepteren. Mijn excuses en bedankt voor alle steunbetuigingen. We blijven strijden voor de volgende ronde."

Lewandowski, goed voor 76 treffers in 134 interlands, speelt in Qatar zijn tweede WK. Vier jaar geleden in Rusland kwam de aanvaller niet tot scoren.

Doelman Guillermo Ochoa (37) is bezig aan zijn vijfde WK. Foto: Getty Images

Bondscoach Polen: 'Dit overkomt de beste voetballers'

Bondscoach Czeslaw Michniewicz neemt Lewandowski de gemiste strafschop niet kwalijk. "Dit overkomt de beste voetballers", zei de trainer van Polen na afloop.

"Op de training heeft hij nog geoefend op penalty's en toen miste hij er geen enkele. Dit gebeurt nu eenmaal. Heel grote spelers hebben strafschoppen gemist. Socrates, Zico, Platini, Maradona... Dat is voetbal. Het is zo jammer voor Robert. Ik weet hoe graag hij wil scoren."

Door het gelijkspel deelt Polen met Mexico de tweede plek in groep C. Saoedi-Arabië is verrassend koploper na de 1-2-overwinning op Argentinië. Polen speelt zaterdag tegen Saoedi-Arabië, waarna de ploeg volgende week woensdag tegen Argentinië de groepsfase afsluit.

Stand groep C 1. Saoedi-Arabië 1-3 (+1)

2. Mexico 1-1 (0-0)

3. Polen 1-1 (0-0)

4. Argentinië 1-0 (-1)

