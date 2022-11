Giroud evenaart Henry als Frans topscorer bij ruime zege op Australië

Frankrijk is het WK voetbal in Qatar dinsdag begonnen met een ruime overwinning op Australië. Mede door twee doelpunten van Olivier Giroud, die zo Thierry Henry evenaarde als Frans topscorer aller tijden, werd het 4-1 in Al Wakrah.

Australië kwam nog wel verrassend op een 0-1-voorsprong tegen de regerend wereldkampioen. Oud-Spartaan Craig Goodwin schoot in de negende minuut binnen uit een voorzet, maar bij rust leidde het veel sterkere Frankrijk met 2-1. Adrien Rabiot kopte in de 27e minuut raak (1-1) en vijf minuten later maakte de 36-jarige Giroud zijn vijftigste interlandgoal (2-1).

Daarmee was het duel ook zo goed als beslist, want Australië was te zwak om na rust nog iets te creëren. Kylian Mbappé kopte in de 68e minuut de 3-1 binnen en drie minuten later maakte Giroud zijn recordtreffer.

De 115-voudig international, die in 2011 debuteerde, staat nu op 51 interlandgoals. De kans is groot dat hij de in 2010 gestopte Henry dit WK nog voorbij gaat. Henry had 123 interlands nodig voor zijn 51 doelpunten.

Eerder op de dag eindigde Denemarken tegen Tunesië in 0-0, waardoor Frankrijk meteen aan kop gaat in groep D. Als de ploeg van bondscoach Didier Deschamps zaterdag ook van Denemarken wint, is plaatsing voor de achtste finales al een feit.

Stand groep D 1. Frankrijk 1-3 (+3)

2. Denemarken 1-1 (0)

3. Tunesië 1-1 (0)

4. Australië 1-0 (-3)

Oud-Spartaan Craig Goodwin schiet de 0-1 binnen. Foto: Getty Images

Frankrijk start met zeven wereldkampioenen

Zonder N'Golo Kanté, Karim Benzema, Paul Pogba, Presnel Kimpembe en Christopher Nkunku, die allemaal geblesseerd afhaakten voor het WK, begon Frankrijk tegen Australië met Giroud in de spits en spelers als Aurélien Tchouaméni en Rabiot op het middenveld.

Zo stonden er zeven wereldkampioenen aan de aftrap bij de Fransen, die een rampzalige start kenden in Al Wakrah. Mathew Leckie kapte in de negende minuut Lucas Hernández uit en gaf voor. Het was Goodwin, die van 2016 tot 2017 voor Sparta speelde, die binnenschoot bij de tweede paal en zo Australië op 0-1 zette.

Tot overmaat van ramp raakte Hernández geblesseerd bij de goal en hij werd vervangen door zijn jongere broer Theo Hernández. De Fransen herpakten zich en in de 27e minuut was het weer gelijk. Invaller Hernández passte de bal hoog het strafschopgebied in en Rabiot kopte binnen (1-1). Vijf minuten later was Rabiot aangever bij een fraaie aanval en tikte Giroud binnen (1-2).

In het restant van de eerste helft had Frankrijk verder kunnen uitlopen, maar Antoine Griezmann en Kylian Mbappé misten kansen. Aan de andere kant kwam de tweevoudig wereldkampioen goed weg toen een kopbal van Jackson Irvine op de paal eindigde.

Oliver Giroud probeerde het vlak na rust met een omhaal. Foto: Getty Images

Oud-PSV'er Behich haalt bal van lijn

In de tweede helft werd het zwakke Australië meer en meer een speelbal van de Fransen. Giroud kreeg het publiek op de banken met een omhaal, maar die ging naast. Mbappé liet ook nog een kans onbenut, waarna een inzet van Griezmann van de lijn werd gehaald door oud-PSV'er Aziz Behich.

In de 68e minuut was de derde Franse goal wel een feit. Mbappé kopte een voorzet van Ousmane Dembélé binnen (3-1) en tekende zo voor zijn eerste goal van dit WK.

Uiteraard wilde Giroud ook nog scoren om Henry te evenaren en dat lukte. In de 71e minuut kopte de spits van AC Milan een voorzet van Mbappé binnen (4-1), waardoor hij zich met 51 goals gedeeld topscorer aller tijden mag noemen van zijn land.

Giroud joeg daarna nog even op zijn 52e goal, tot Deschamps hem in de 89e minuut wisselde. Hij is Henry daardoor nog niet voorbij.

De eeuwige Franse topscorerslijst 1. Thierry Henry - 51 goals

1. Oivier Giroud - 51 goals

3. Antoine Griezmann - 42 goals

4. Michel Platini - 41 goals

5. Karim Benzema - 37 goals

De rake kopbal van Olivier Giroud. Foto: Getty Images

