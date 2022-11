Deense aanvoerder vindt FIFA-sanctie voor OneLove-band 'compleet belachelijk'

Denemarken-aanvoerder Simon Kjaer vindt het belachelijk dat de FIFA de OneLove-band verbiedt op het WK voetbal. De verdediger benadrukte dinsdag na afloop van het gelijkspel tegen Tunesië (0-0) dat hij zich gedwongen voelde de band niet te dragen, omdat hij anders met geel bestraft zou worden.

Kjaer droeg dinsdag tijdens de wedstrijd de 'No Discrimination'-band, een initiatief opgezet door de FIFA om discriminatie tegen te gaan. De wereldvoetbalbond verbood de OneLove-band. Volgens de FIFA-regels zijn politieke, maatschappelijke en religieuze uitingen op en rondom het veld niet toegestaan.

"Ik vind het compleet belachelijk", reageerde Kjaer, geciteerd door het Deense Tipsbladet. "Ik begrijp niet dat de FIFA ons in een situatie brengt waarin je met geel kan worden bestraft als je de OneLove-band draagt."

"We wilden onszelf in sportief opzicht niet benadelen. Mensen kunnen wel roepen dat ik de band had moeten dragen, maar straks krijg ik bij een ongelukkige situatie na vijf minuten al mijn tweede kaart. En dan moet de ploeg de hele wedstrijd met tien man verder."

Kjaer vindt dat de FIFA te machtig is en hoopt dat landen zich in de toekomst beter verenigen. "Mijn standpunt is duidelijk, net als het standpunt van de Deense bond. Veel landen delen dezelfde visie. We moeten de krachten bundelen en dan is verandering goed mogelijk."

Vertonghen 'bang' om zich uit te spreken

Naast Denemarken en Nederland waren ook Engeland, Wales, België, Zwitserland en Duitsland groot voorstander van de OneLove-actie. Maar alle landen zagen af van het dragen van de band uit vrees voor een gele kaart. Spelersvakbond FIFPRO keurde eerder ook al de houding van de FIFA af.

Jan Vertonghen durfde dinsdag op de persconferentie daags voor het eerste WK-duel van België met Canada weinig te zeggen over de kwestie. "Als je nu een statement zou maken door de band wél te dragen, dan heb ik het gevoel dat je jezelf meer straft", zei de verdediger tegenover Sporza.

"Ik ben nooit de man geweest van de grote politieke uitspraken. Maar nu ben ik jammer genoeg bang om hierover dingen te zeggen, want ik wil morgen graag aan de aftrap staan", vervolgde Vertonghen. "Het is een spijtige zaak dat we in deze situatie zijn gebracht. En daar wil ik het bij laten. Dat zegt eigenlijk ook al genoeg."

