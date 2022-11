Polen blijft door gemiste penalty Lewandowski steken op gelijkspel tegen Mexico

Polen is er dinsdag niet in geslaagd om zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal in Qatar te winnen. Mede door een gemiste strafschop van Robert Lewandowski speelde de ploeg van bondscoach Czeslaw Michniewicz in Doha met 0-0 gelijk tegen Mexico.

Lewandowski kreeg een klein kwartier na rust dé kans om Polen op voorsprong te zetten. Maar de strafschop van de sterspeler werd gekeerd door de ervaren Mexicaanse doelman Guillermo Ochoa.

Voor Polen, met Feyenoorder Sebastian Szymanski in de basis, was de strafschop van Lewandowski pas de eerste kans van de wedstrijd. In de eerste helft was Mexico de betere ploeg en dat leverde al snel een mogelijkheid op voor oud-PSV'er Hirving Lozano.

Na een klein half uur was Alexis Vega dicht bij de openingstreffer voor Mexico, maar zijn kopbal ging net voorlangs. Ook een schot van Ajax-verdediger Jorge Sánchez leverde geen doelpunt op, want die werd gestopt door doelman Wojciech Szczesny.

Groep C 1. Saoedi-Arabië 1-3 (+1)

2. Mexico 1-1 (0)

3. Polen 1-1 (0)

4. Argentinië 1-0 (-1)

Polen krijgt penalty na overtreding Moreno

In de tweede helft kwam Polen beter in de wedstrijd en dat leverde in de 58e minuut een penalty op. Nadat Héctor Moreno Lewandowski had vastgehouden in het zestienmetergebied, ging de bal na tussenkomst van de VAR op de stip. De Pool stuurde de bal richting de rechterhoek, maar zijn inzet werd gestopt door de 37-jarige Ochoa.

In het vervolg van de wedstrijd was alleen Mexico nog dicht bij een doelpunt. Een afstandsschot van Ajacied Edson Álvarez werd via het hoofd van Henry Martín van richting veranderd, maar Szczesny liet zich niet verrassen.

Door het gelijkspel gaat Saoedi-Arabië na één speelronde zeer verrassend aan kop in groep C. De Saoedi's stuntten eerder op de dag met een overwinning op Argentinië: 1-2.

Edson Álvarez juicht met doelman Guillermo Ochoa na de gemiste strafschop.

