Bondscoach Marokko looft Ziyech: 'Een van de beste spelers ter wereld'

De bondscoach van Marokko heeft zich in de aanloop naar de eerste wedstrijd op het WK voetbal in Qatar lovend uitgesproken over Hakim Ziyech. Volgens Walid Regragui is de voormalige Ajacied "één van de beste spelers ter wereld" en is hij daardoor cruciaal in de plannen van Marokko.

"Ik ben heel erg blij dat hij weer bij de selectie zit", zei Regragui een dag voor de wedstrijd tegen Kroatië op zijn persconferentie. "Het land heeft hem nodig. Hij zal zich 100 procent voor Marokko geven, daar twijfel ik geen moment aan."

De 29-jarige Ziyech speelde bijna anderhalf jaar niet voor Marokko, omdat hij in onmin leefde met bondscoach Vahid Halilhodzic. Na diens in ontslag in augustus van dit jaar stelde de spelmaker zich weer beschikbaar voor de 'Leeuwen van de Atlas'.

Ziyech maakte donderdag grote indruk door in de met 3-1 gewonnen oefeninterland tegen Georgië van eigen helft te scoren. Toch zijn er ook zorgen om de sterspeler van Marokko. Bij zijn club Chelsea kwam hij dit seizoen amper aan spelen toe, waardoor hij met weinig wedstrijdritme naar Qatar is afgereisd.

Regragui maakt zich daar niet druk om. "Hakim is belangrijk voor mij en het team. Hij maakte een subliem doelpunt in de laatste wedstrijd. Als hij zelfverzekerd is, is hij een van de beste spelers ter wereld. Zijn land houdt van hem."

Ook aanvoerder Romain Saïss denkt dat Ziyech kan schitteren in Qatar. "Hij kan iets toevoegen aan ons spel. Hij merkt dat we in hem geloven en dat geeft hem vertrouwen. Ik denk dat hij fantastische dingen gaat laten zien op het WK."

Hakim Ziyech heeft het inmiddels naar zijn zin bij Marokko. Foto: AFP

'Zij hebben Modric, wij hebben Ziyech'

Met de eerste wedstrijd tegen vicewereldkampioen Kroatië staat Marokko direct voor een zware opdracht op het WK. Regragui vindt de Kroaten de favoriet voor de ontmoeting in het Al Bayt Stadium, dat woensdag om 11.00 uur Nederlandse tijd van start gaat.

"Zij speelden de laatste finale. Ze hebben Modric, die de Gouden Bal heeft gewonnen. Maar ik focus me op mijn eigen spelers. Wij hebben Ziyech, Sofiane Boufal, Achraf Hakimi en Noussair Mazraoui. Als mijn team alleen aan Modric denkt, is dat een vergissing."

Marokko moest vlak voor de start van het WK nog een flinke domper verwerken met de uitvalbeurt van Amine Harit. De spelmaker van Olympique de Marseille liep een zware blessure op en moest het WK daardoor aan zich voorbij laten gaan. "Zijn blessure heeft ons hard geraakt", aldus Regragui.

In de poule van Marokko zitten verder België en Canada. De twee landen spelen ook woensdag tegen elkaar, maar dan pas laat op de avond. Het duel tussen de 'Rode Duivels' en Canada gaat om 20.00 uur (Nederlandse tijd) van start.

