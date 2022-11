Koning Salman kondigt feestdag af in Saoedi-Arabië na stunt tegen Argentinië

Delen via E-mail

Koning Salman van Saoedi-Arabië heeft voor woensdag een nationale feestdag afgekondigd. Dat deed hij na de verrassende 1-2-zege van de nationale ploeg op Argentinië bij het WK voetbal in Qatar.

Saoedi-Arabië, de nummer 51 van de FIFA-ranglijst, stuntte dinsdag door Argentinië met 1-2 te verslaan. Lionel Messi had de tweevoudig wereldkampioen nog op voorsprong gezet via een penalty, maar meteen na rust waren de Saoedi's tweemaal trefzeker.

Koning Salman is dermate opgetogen over de zege dat hij voor woensdag een nationale feestdag heeft afgekondigd. Alle mensen in Saoedi-Arabië hebben dan een vrije dag. "Duizend, duizend en duizend felicitaties voor onze voetballers", twitterde sportminister Abdulaziz bin Turki Al Saud.