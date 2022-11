Zege Saoedi's doet denken aan 1966 en 2002: dit zijn de grootste WK-stunts ooit

Saoedi-Arabië zorgde dinsdag voor een van de grootste stunts ooit op een WK voetbal door Argentinië met 1-2 te verslaan. Een overzicht van vergelijkbare sensaties in de geschiedenis van de mondiale titelstrijd.

1950: Verenigde Staten-Engeland (1-0)

Op het WK van 1950 in Brazilië zorgden de Verenigde Staten voor een van de grootste stunts uit de WK-geschiedenis. De Amerikanen speelden met een groep amateurs en versloegen topfavoriet Engeland met 1-0.

Joe Gaetjens, een Haïtiaan, maakte aan het einde van de eerste helft het enige doelpunt van de wedstrijd. De supporters in Belo Horizonte waren met stomheid geslagen. Gaetjens had nota bene niet eens een Amerikaans paspoort, maar mocht meedoen omdat hij goed speelde bij Brookhattan in de American League.

Ondanks de zege eindigde de VS wel als laatste in de groep. Ook Engeland, dat debuteerde op een WK, slaagde er niet in om zich voor de finaleronde te plaatsen. 'The Three Lions' werden tweede achter Spanje in de poulefase.

De Verenigde Staten speelden op het WK van 1950 met een groep amateurs. Foto: Getty Images

1966: Noord-Korea-Italië (1-0)

Noord-Korea verbaasde vriend en vijand op het WK in 1966 in Engeland. De debutant leek kansloos in een groep met Italië, Chili en de Sovjet-Unie, maar verraste in de tweede wedstrijd al met een gelijkspel tegen de Chilenen (1-1).

In de laatste groepswedstrijd maakte Noord-Korea de sensatie compleet door tweevoudig wereldkampioen Italië met 1-0 te kloppen. De Italianen hadden topspelers als Gianni Rivera en Sandro Mazzola in de gelederen, maar vlak voor rust schreef Pak Doo-ik geschiedenis met de winnende treffer in Middlesbrough.

Door de nederlaag van Chili tegen de Sovjet-Unie drong Noord-Korea zelfs door tot de kwartfinales. Grootmacht Italië was uitgeschakeld en werd in eigen land opgewacht door een woedende menigte, die de spelers met rotte tomaten bekogelde. Noord-Korea kwam in de kwartfinales met 3-0 voor tegen Portugal, maar mede door vier goals van sterspeler Eusébio werd met 5-3 verloren.

Pak Doo-ik (helemaal rechts) maakte het winnende doelpunt voor Noord-Korea tegen Italië. Foto: Getty Images

1982: West-Duitsland-Algerije (1-2)

Bij het WK van 1982 in Spanje stuntte Algerije in de groepsfase tegen topfavoriet West-Duitsland. De Noord-Afrikanen, die debuteerden op een WK, waren in Gijón met 1-2 te sterk voor de toenmalig Europees kampioen.

In Estadio El Molinón kwam Algerije vroeg in de tweede helft verrassend op voorsprong via vedette Rabah Madjer (bekend van de hakbal voor FC Porto in de Europacup I-finale van 1987). Karl-Heinz Rummenigge zorgde even later voor de gelijkmaker, maar nog in dezelfde minuut bezorgde Lakhdar Belloumi de Algerijnen weer de voorsprong en uiteindelijk de winst.

Ondanks de stunt plaatste Algerije zich niet voor de volgende ronde, veroorzaakt door het zogenoemde 'bedrog van Gijón'. Algerije had in zijn laatste groepsduel weliswaar gewonnen van Chili (3-2), maar hierdoor wisten West-Duitsland en Oostenrijk een dag later precies met welke uitslag (1-0) zij allebei door zouden gaan. Horst Hrubesch scoorde in Gijón al snel voor West-Duitsland en daarna gebeurde er nauwelijks meer iets.

West-Duitsland liet zich in 1982 verrassen door Algerije. Foto: Getty Images

1990: Argentinië-Kameroen (0-1)

De openingswedstrijd van het WK van 1990 in Italië leverde meteen een stunt op. In Milaan ging titelverdediger Argentinië, met onder anderen Diego Maradona, onderuit tegen Kameroen: 0-1.

'De Ontembare Leeuwen' hadden de overwinning vooral te danken aan uitstekend keeperswerk van Thomas N'Kono. François Omam-Biyik maakte het winnende doelpunt en profiteerde daarbij van een blunder van de Argentijnse doelman Nery Pumpido, die een kopbal niet onder controle kreeg.

Het wild spelende Kameroen eindigde het duel met negen man. Kort voor de treffer werd André Kana-Biyik, de broer van Omam-Biyik, uit het veld gestuurd en in de slotfase kreeg Benjamin Massing rood voor een keiharde tackle. Kameroen en Argentinië bereikten uiteindelijk beide de knock-outfase.

Vreugde bij François Omam-Biyik na zijn treffer voor Kameroen tegen Argentinië in 1990. Foto: Getty Images

2002: Frankrijk-Senegal (0-1)

Ook het openingsduel van het WK van 2002 in Zuid-Korea en Japan was direct goed voor een sensatie. Titelverdediger Frankrijk liet zich in Seoel met 0-1 verrassen door Senegal, dat een selectie met 21 spelers uit de Franse Ligue 1 had.

Papa Bouba Diop was de maker van het winnende doelpunt in de Zuid-Koreaanse hoofdstad. De middenvelder, die in 2020 op 42-jarige leeftijd overleed, profiteerde na een half uur spelen van geklungel in de Franse verdediging. In de tweede helft raakte Thierry Henry nog de lat namens Frankrijk, dat een blamage niet kon voorkomen. Senegal ging uiteindelijk door naar de achtste finales en 'Les Bleus' strandden met een schamel puntje in de groepsfase.

Frankrijk-Senegal was niet de enige stunt tijdens dit WK. Zo leidde bondscoach Guus Hiddink Zuid-Korea langs onder meer Portugal (0-1), Italië (2-1) en Spanje (winst na penalty's). En in de achtste finales verbaasden de Senegalezen opnieuw met een zege op Zweden (1-2).

De Senegalezen dansten na het doelpunt van Papa Bouba Diop tegen Frankrijk in 2002. Foto: Getty Images

2018: Zuid-Korea-Duitsland (2-0)

Niet alleen in 2002 stuntte Zuid-Korea op het WK, maar ook bij de vorige editie in Rusland. Toen was het Aziatische land in de laatste groepswedstrijd met 2-0 te sterk voor Duitsland, dat daardoor uitgeschakeld was.

Duitsland had in de laatste groepswedstrijd in Kazan een overwinning nodig tegen Zuid-Korea om zich voor de knock-outfase te plaatsen, maar verloor in blessuretijd. In de bloedstollende slotfase miste Mats Hummels een grote kans voor de Duitsers, waarna Kim Young-gwon en Son Heung-min hun land de winst bezorgden.

Door de nederlaag strandde Duitsland voor het eerst in de geschiedenis al in de groepsfase van een WK. Ook voor Zuid-Korea viel het doek, terwijl Zweden en Mexico wel de knock-outfase haalden.

Vreugde bij Zuid-Korea na de winst op Duitsland in 2018. Foto: Getty Images

Eerder

Aanbevolen artikelen