Denemarken blijft in spannend duel steken op gelijkspel tegen Tunesië

Denemarken is er dinsdag niet in geslaagd om te winnen van Tunesië op het WK voetbal in Qatar. De verrassing van het EK van vorig jaar bleef in Doha steken op een doelpuntloos gelijkspel.

Denemarken had vooral in de eerste helft moeite met Tunesië. De ploeg van bondscoach Kasper Hjulmand kwam met de schrik vrij toen Andreas Christensen een gevaarlijk schot van richting veranderde en een poging van Mohamed Drager net langs de paal zeilde.

Nadat een doelpunt van Issam Jebali werd afgekeurd vanwege buitenspel, was doelman Kasper Schmeichel de reddende engel bij Denemarken. Hij keerde op slag van rust een listig stiftje van Jebali, de grote uitblinker aan de zijde van Tunesië.

Volg de WK-update Krijg elke dag een melding met de wedstrijden van morgen Blijf met meldingen op de hoogte

Na de onderbreking had Denemarken de touwtjes steviger in handen en was het een wonder dat het 0-0 bleef. Christian Eriksen zag zijn afstandsschot gekeerd worden door Tunesische keeper Aymen Dahmen. Niet veel later volgde de grootste kans voor de Denen. Uit een hoekschop kopte Andreas Cornelius op de paal. Tunesië was in de counter een paar keer gevaarlijk, maar gescoord werd er niet in Doha.

In de slotfase leek Denemarken nog een penalty te krijgen vanwege een handsbal. De VAR riep scheidsrechter César Arturo Ramos naar de zijkant om de videobeelden te bekijken, maar die kende geen strafschop toe. Dat was vooral een hard gelag voor de Denen, waar voormalig Eredivisie-spelers Kasper Dolberg, Rasmus Kristensen, Joachim Andersen en Eriksen in de basis begonnen.

De halvefinalist van het EK van vorig jaar is de voornaamste kandidaat voor de tweede plaats in groep D, waar regerend wereldkampioen Frankrijk en Australië ook in uitkomen. Later op de dag spelen Frankrijk en Australië tegen elkaar (20.00 uur). Denemarken vervolgt het WK zaterdag tegen Frankrijk.

Aanbevolen artikelen