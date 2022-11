Bondscoach Saoedi's trots na historische zege: 'Misschien kwam het wel van God'

Bondscoach Hervé Renard van Saoedi-Arabië is enorm blij en trots op zijn spelers na de sensationele 1-2-overwinning op Argentinië dinsdag op het WK voetbal in Qatar. De 54-jarige Fransman is zelf ook verrast.

"We zullen nooit weten waar dit vandaan kwam. Misschien kwam het door onze inzet, misschien kwam het van God. Soms gebeuren in voetbal dingen die je niet kunt verklaren", zei Renard na de wedstrijd in Lusail.

"Argentinië is normaal gesproken veel beter dan wij, maar vandaag hebben mijn spelers geschiedenis geschreven voor hun land. Ik heb ze vooraf gezegd dat je op een WK altijd voor herinneringen moet zorgen."

Na de eerste helft zag het er nog totaal niet naar uit dat Saoedi-Arabië zou gaan stunten. Argentinië was veel beter, leidde dankzij een doelpunt van Lionel Messi en zag ook nog drie goals afgekeurd worden.

De wedstrijd kantelde vroeg in de tweede helft volledig door twee Saoedische treffers. Na de stunt waakt Renard voor euforie in de aanloop naar de komende poulewedstrijden tegen Polen en Mexico.

"We hebben nog twee wedstrijden tegen landen die op de FIFA-ranglijst hoger staan dan wij", stipte hij aan. "We mogen de focus dus niet verliezen en moeten rustig blijven."

Hervé Renard zorgde met zijn ploeg voor een enorme stunt in Lusail. Foto: Getty Images

