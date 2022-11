Had Van Dijk wel geel mogen krijgen als hij de OneLove-band had gedragen?

De FIFA dreigde met een gele kaart als de OneLove-band op het WK gedragen zou worden. Het was voor Oranjeaanvoerder Virgil van Dijk reden om van het dragen van de band af te zien . Maar had een scheidsrechter wel een gele kaart mogen geven volgens de FIFA-reglementen?

Het korte antwoord is: ja. Een aanvoerder is verplicht om de band te dragen die de FIFA aandraagt. Daarnaast verbiedt de bond in zijn reglementen het uiten van "politieke, religieuze of persoonlijke boodschappen".

Dat geldt voor uitlatingen op shirts en broekjes, maar ook andere attributen zoals aanvoerdersbanden of bidonkratjes. Niet alleen aanvoerders moeten zich van de wereldvoetbalbond daaraan houden, ook de overige spelers en zelfs alle mensen die onderdeel zijn van de delegatie.

Ook bondscoach Louis van Gaal, de dokter of de fysiotherapeut mogen van de FIFA dus niet met de OneLove-band om de arm lopen. De bond gaat daarin zelfs zo ver dat België het uitshirt moest aanpassen. Aan de binnenzijde - niet zichtbaar dus - stond het woord LOVE.

"Sport is sport en politiek is politiek. Dat is wat de FIFA wil", zegt hoogleraar sport en recht Marjan Olfers. "Maar je kunt je afvragen of dit een politiek statement is. Het is een statement over mensenrechten. Die zijn universeel. Je zou hopen dat de FIFA daar ook aan verbonden is."

'FIFA heeft best veel ruimte voor sancties'

De veelbesproken band zou niet alleen door Virgil van Dijk worden gedragen. Ook de aanvoerders van Engeland, Wales, België, Zwitserland, Duitsland en Denemarken zouden 'm om hun arm doen.

Wat voor straf daarop zou staan, is niet direct duidelijk. "De FIFA heeft best veel ruimte om allerlei sancties op te leggen", weet hoogleraar sport en recht Marjan Olfers. Dat kan bijvoorbeeld een boete zijn, maar ook een gele kaart.

Een aantal jaar terug verbood de bond bijvoorbeeld Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland om te spelen met rouwbanden waarop een klaproos stond. Die klaproos staat symbool voor de slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorloog. Volgens de FIFA was dat een politiek statement.

De vier landen besloten de dreigementen van boetes en puntenaftrek te negeren en speelden met de rouwbanden. Gevolg: vier boetes van in totaal tienduizenden euro's.

De bonden betaalden die niet en na lang touwtrekken zwichtte de FIFA. Het schrapte de boetes en stond de klaproos voortaan toe als de tegenstander geen bezwaar heeft.

FIFA gaf lang geen duidelijkheid over OneLove-band

Nadat Engeland maandag van de toernooidirecteur te horen kreeg dat het dragen van de OneLove-band een gele kaart zou opleveren, besloten de zeven landen te stoppen met de actie.

Opmerkelijk is wel dat de landen half september al aan de FIFA hebben gemeld de OneLove-aanvoerdersband te dragen. "Daarna was het in meerdere meetings en digitale calls gespreksonderwerp", zegt een woordvoerder van de KNVB. "We hebben geen goedkeuring of afwijzing gekregen."

Pas enkele uren voor de wedstrijden van Engeland, Nederland en Wales kwam de FIFA met duidelijkheid. De bond besloot dat de aanvoerders mochten spelen met een NoDiscrimination-band. Dat zou eigenlijk pas later in het toernooi gebeuren.

Duitsland - dat woensdag pas voor het eerst speelt - zou het besluit van de FIFA volgens Bild aanvechten bij het Court of Arbitration for Sport (CAS). Olfers twijfelt of dat kans van slagen heeft. "Ik zie het niet zo snel gebeuren dat er gebeten wordt naar zo'n grote, machtige wereldbond."

Opmerkelijk is trouwens nog wel dat de UEFA, de Europese voetbalbond, geen moeite lijkt te hebben met de OneLove-aanvoerdersband. In de Nations League droeg Van Dijk de band en dat leverde voor Nederland geen sanctie op.

