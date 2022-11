Vertonghen vindt dat België niet onderdoet voor bronzen WK-ploeg van 2018

België begint volgens Jan Vertonghen met een goed gevoel aan het WK in Qatar. Er is minder geloof dan ooit in de WK-kansen van de 'gouden generatie' van de 'Rode Duivels', maar volgens Vertonghen is dat onterecht.

België was vier jaar geleden bij het WK in Rusland topfavoriet voor de eindzege, maar de ploeg van bondscoach Roberto Martínez bleef na de verloren halve finale tegen de latere wereldkampioen Frankrijk steken op de derde plaats.

Na het teleurstellend verlopen EK van vorig jaar (kwartfinales) en de nederlaag tegen Egypte in de laatste oefeninterland voor het WK staat België niet meer tussen de titelfavorieten. Routiniers als Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Eden Hazard zijn over hun top heen. Alleen Kevin De Bruyne en doelman Toby Courtois draaien nog in de Europese top mee.

"Onze selectie in 2018 was uitzonderlijk", zei Vertonghen een dag voor de eerste WK-wedstrijd tegen Canada. "Iedereen was op een uitzonderlijk hoog niveau. Het is normaal dat er vanuit jullie kant wat twijfel komt, deels door de resultaten. Er zijn intussen ook wat spelers gestopt die we missen."

"Maar die zijn wel deels vervangen. Ik zie veel potentieel in jongens die stappen zetten. Er was een tijd dat er weinig jeugd bij kwam, omdat de selectie toen heel sterk was. Maar ik heb vertrouwen in deze ploeg. Ik denk dat we ondertussen niet veel meer onderdoen voor de ploeg van toen."

Eden Hazard en Kevin De Bruyne moeten België bij de hand nemen. Foto: AFP

Hazard heeft basisplaats ondanks moeilijke jaren

De 1-2-oefennederlaag tegen Egypte van afgelopen vrijdag was niet geruststellend voor bondscoach Martínez. De Spanjaard zegt veel lessen te hebben getrokken uit die wedstrijd, waarin Hazard een anonieme indruk maakte.

Ondanks zijn slechte wedstrijd heeft de blessuregevoelige linksbuiten van Real Madrid woensdag 'gewoon' een basisplaats tegen Canada, verklapte Martínez. Hij draagt ook de aanvoerdersband van de 'Rode Duivels'.

"De laatste twee jaar zijn moeilijk voor hem geweest bij zijn club, maar bij de nationale ploeg is zijn situatie helemaal anders", aldus Martínez. "Het is heel belangrijk hem in onze kleedkamer te hebben. Eden heeft talent en ervaring."

België moet het woensdag in zijn eerste WK-wedstrijd tegen Canada zoals eerder aangekondigd stellen zonder Romelu Lukaku. De topspits is nog niet hersteld van een blessure. Volgens Martínez zal Lukaku pas voor de derde groepswedstrijd tegen Kroatië fit zijn.

België-Canada begint woensdag om 20.00 uur (Nederlandse tijd) in het Ahmad Bin Ali Stadium in Al Rayyan. De andere groepswedstrijd, tussen Marokko en Kroatië, wordt eerder op de dag om 11.00 uur gespeeld.

