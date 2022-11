Messi treurt na blamage tegen Saoedi-Arabië: 'Hier zijn geen excuses voor'

Lionel Messi zat in zak en as na de blamage van Argentinië tegen Saoedi-Arabië op het WK voetbal in Qatar. De Zuid-Amerikanen gingen dinsdag verrassend met 1-2 onderuit tegen de Saoedi's, een van de grootste stunts in de WK-geschiedenis.

"Het is lang geleden dat we zoiets hebben meegemaakt. Dit is een zware klap voor ons allemaal", zei Messi na afloop tegen Argentijnse media. "We hadden niet verwacht dat we zo zouden beginnen. Maar alles gebeurt met een reden. We moeten de resterende wedstrijden winnen."

De stunt van Saoedi-Arabië kwam volledig uit de lucht vallen in het Lusail Iconic Stadium in Lusail. Messi benutte na tien minuten spelen een strafschop en vervolgens werden drie doelpunten van Argentinië afgekeurd vanwege buitenspel.

Saoedi-Arabië richtte zich na rust op en kwam in de 48e minuut op gelijke hoogte via Saleh Al Shehri. Vlak daarna zette Salem Al Dawsari de Saoedi's op voorsprong. De nummer 51 van de FIFA-ranglijst hield knap stand en zorgde daarmee voor een van de grootste WK-stunts ooit.

"Hier zijn geen excuses voor", oordeelde Messi. "Maar we zullen meer dan ooit verenigd zijn. Deze groep is sterk. Dit had ons niet moeten overkomen. We hebben het zelf verpest. Nu moeten we bewijzen dat we een echte groep zijn."

Lionel Messi baalde als een stekker na de 2-1-nederlaag tegen Saoedi-Arabië.

Bondscoach: 'Dit is een trieste dag'

Ook de Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni was zwaar aangedaan door de nederlaag. "In vijf minuten maakten ze twee doelpunten", verzuchtte hij na afloop van de wedstrijd op zijn persconferentie.

"In de rust zeiden we dat het een vreemde wedstrijd was. De eerste helft was helemaal voor ons. Een doelpunt kan alles veranderen en dat gebeurde ook. Dit doet veel pijn. Ik heb de spelers nog niet gesproken, ze zijn verdrietig en denken aan dit slechte resultaat."

Scaloni bleef strijdbaar, ondanks de zware kritiek op zijn functioneren. "We hebben nu geen andere keuze dan opstaan. We hoeven het niet meer te analyseren, vandaag is een trieste dag. Maar ze zeggen altijd: kop op en ga door. We moeten twee wedstrijden winnen en dat gaat ons lukken."

Ook aanvaller Lautaro Martínez maakte een aangeslagen indruk. "Deze nederlaag doet veel pijn. We hebben verloren door onze eigen fouten. In de eerste helft moesten we meer dan één doelpunt maken. We moeten nu denken aan de wedstrijden die hierna volgen."

