Romário motiveert Neymar in brief: 'Nu is het jouw beurt, Brazilië vertrouwt je'

Romário heeft dinsdag een emotionele brief geschreven aan Neymar. De Braziliaanse sterspeler van weleer heeft in zijn betoog bemoedigende woorden over voor de huidige vedette van de 'Seleçao'.

Romário werd in 1994 zelf wereldkampioen met Brazilië. De inmiddels 56-jarige oud-speler van onder meer PSV en FC Barcelona scoorde vijf keer op het toernooi in de Verenigde Staten.

"Niemand verdient het meer om deze zesde wereldtitel mee naar huis te nemen dan jij. Nu is het jouw beurt. Ik vertrouw je. Of liever gezegd, Brazilië vertrouwt jou", schrijft Romário op het platform The Players' Tribune.

Hij wijst Neymar in zijn brief op de druk die op de Brazilianen lag bij het WK van 1994 en zegt dat die voor het huidige team niet anders zal zijn in Qatar. "Ik, Romário, weet precies hoe je je voelt", schrijft de voetballegende.

"Wees gewoon jezelf. Mensen zullen je op de een of andere manier bekritiseren. Maar de pers, de fans en zelfs de tegenstanders bewonderen ons alleen als we laten zien wat we kunnen. En je weet precies waar een speler dat moet doen, nietwaar? Op het veld."

Brazilië werd in 1958, 1962, 1970, 1994 en 2002 wereldkampioen. 'De Goddelijke Kanaries' beginnen het WK in Qatar donderdag tegen Servië. In de poulefase zijn Zwitserland en Kameroen de andere tegenstanders.

Slaagt Neymar erin om Brazilië naar een zesde wereldtitel te leiden? Foto: Getty Images

