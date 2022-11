Messi en Argentinië beginnen WK met beschamende nederlaag tegen Saoedi's

Lionel Messi en Argentinië zijn het WK voetbal in Qatar dinsdag begonnen met een beschamende nederlaag tegen Saoedi-Arabië. De tweevoudig wereldkampioen ging zeer verrassend met 1-2 onderuit.

Bij rust was er nog niets aan de hand voor de Argentijnen, die dankzij een rake strafschop van Messi aan de leiding gingen. Vroeg in de tweede helft ging het fout: Saleh Al Shehri en Salem Al Dawsari scoorden voor de Saoedi's.

Het lamgeslagen Argentinië, dat in de aanloop naar het WK liefst 36 wedstrijden ongeslagen was, bleek niet meer bij machte om de schade te repareren. Dat is zeer slecht nieuws voor Messi, die aan zijn vijfde en laatste WK bezig is en de wereldtitel als ultiem doel heeft.

De 35-jarige sterspeler wil daarmee het voorbeeld van Diego Maradona volgen, die het land 36 jaar geleden naar winst van het WK leidde. Messi was in 2014 heel dichtbij, toen in de finale van Duitsland werd verloren.

Voor Saoedi-Arabië is het de vierde overwinning ooit op een WK. De zesvoudig toernooideelnemer overleefde alleen in 1994 de groepsfase. Destijds werd in de achtste finales van Zweden verloren.

Messi en Argentinië hebben in Qatar nog twee wedstrijden om een plek in de achtste finales veilig te stellen. Zaterdag is Mexico de tegenstander en volgende week woensdag wordt de poulefase afgesloten tegen Polen.

Dolle vreugde bij de Saoedi's. Foto: AFP

Drie afgekeurde Argentijnse goals in eerste helft

In de eerste helft lag Argentinië nog op koers tegen Saoedi-Arabië. Het topland was veel sterker en nam al vroeg de leiding: op advies van VAR Pol van Boekel kregen de Zuid-Amerikanen een penalty, die feilloos werd benut door Messi.

Het leek de opmaat tot een monsterscore. Argentinië hield een overwicht en scoorde voor rust nog drie keer, maar telkens ging het feest niet door wegens buitenspel. Messi en Lautaro Martínez (tweemaal) juichten voor niets.

Wie dacht dat de Argentijnen na rust alsnog uit zouden lopen, kwam bedrogen uit. Het was namelijk Saoedi-Arabië dat binnen een paar minuten met het eerste schot op doel op 1-1 kwam. Al Shehri vond knap de verre hoek na halfslachtig verdedigen.

Vijf minuten later was de sensatie compleet. Argentinië was het even helemaal kwijt en Al Dawsari maakte daar gebruik van door de bal in kansrijke positie fraai in de bovenhoek te schieten.

Argentinië had nog genoeg tijd om de schade te repareren, maar de aangeslagen ploeg van bondscoach Lionel Scaloni dwong veel te weinig af. Lautaro Martínez (hij kwam net tekort bij een kopbal), oud-Ajacied Nicolás Tagliafico en Messi (ze zagen beiden de keeper redden) waren nog dichtbij, maar konden de Saoedische stunt niet meer voorkomen.

Lionel Messi zette Argentinië uit een penalty op voorsprong. Foto: Getty Images

