Duitse bond raakt trouwe sponsor kwijt vanwege niet dragen OneLove-band

De Duitse voetbalbond DFB is dinsdag een trouwe sponsor kwijtgeraakt omdat aanvoerder Manuel Neuer de OneLove-band niet gaat dragen op het WK voetbal in Qatar. Het gaat om supermarktketen Rewe.

Duitsland wilde de OneLove-band dragen, maar zag daar net als onder meer Nederland maandag van af omdat de FIFA dreigde met een gele kaart voor de aanvoerder. De wereldvoetbalbond deed dat omdat volgens de regels politieke, maatschappelijke en religieuze uitingen op en rondom het veld verboden zijn.

Het was voor Rewe reden genoeg om de jarenlange sponsorovereenkomst per direct op te zeggen. "Voor ons betekent voetbal onder meer fair play, tolerantie en solidariteit. Ook wij hebben deze waarden hoog in het vaandel", zegt CEO Lionel Souque namens Rewe in een verklaring.

"We beschermen deze waarden tegen alle mogelijke weerstand. Het schandalige standpunt van de FIFA is voor mij als CEO van een divers bedrijf én voetbalfan totaal onaanvaardbaar." Rewe had vorige maand al aangekondigd het contract met de DFB stop te gaan zetten, los van het omstreden WK. Nu maakt Rewe per direct geen gebruik meer van zijn reclamerechten.

FIFA roert zich al dagen

President Bernd Neuendorf van de Duitse voetbalbond had maandag al fel uitgehaald naar wereldvoetbalbond FIFA. "Dit is machtsvertoon van de FIFA. Dit is meer dan frustrerend en een ongekende gebeurtenis in de geschiedenis van het WK."

De FIFA roert zich de laatste dagen flink op het WK. Zo moest België de uitshirts aanpassen omdat aan de binnenkant van de kraag het woord "LOVE" stond. Ook werd een inloopshirt in de kleuren van de regenboog verboden. In Qatar is homoseksualiteit bij wet verboden.

Voor Duitsland begint het WK woensdag met een wedstrijd tegen Japan (14.00 uur Nederlandse tijd). De viervoudig wereldkampioen is ingedeeld in een zware poule met verder Spanje (de wereldkampioen van 2010) en Costa Rica.

Aanbevolen artikelen