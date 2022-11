Duitsland in eerste WK-duel met Japan zonder geblesseerde Sané

Duitsland moet het woensdag in de wedstrijd tegen Japan op het WK voetbal zonder Leroy Sané stellen. De aanvaller kampt met een knieblessure.

Het is niet duidelijk wanneer Sané de kwetsuur heeft opgelopen. De 26-jarige aanvaller van Bayern München deed een week geleden nog negentig minuten mee in de oefenwedstrijd tegen Oman (0-1-winst).

De blessure van Sané is een late domper voor bondscoach Hansi Flick. Normaal gesproken is de 48-voudig international zeker van een basisplaats bij Duitsland.

Sané beleeft bovendien een sterk seizoen bij Bayern. De oud-speler van Manchester City was in negentien officiële wedstrijden goed voor tien doelpunten en zes assists.

In de aanloop naar het WK zag Flick met Timo Werner en Marco Reus al twee spelers geblesseerd afhaken. Werner liep een scheurtje in zijn enkelband op en Reus kampt ook met een enkelblessure. Het is niet duidelijk of Sané in de andere twee groepswedstrijden wel in actie kan komen.