De Ligt moet wennen aan rol bij Oranje: 'Compleet anders dan bij Bayern'

Matthijs de Ligt had niet verwacht dat hij het WK voetbal in Qatar zou beginnen als basisspeler van Oranje. De verdediger van Bayern München is uiteraard blij dat hij tegen Senegal de kans kreeg van bondscoach Louis van Gaal, al moest hij wel wennen aan de positie rechts centraal achterin.

"Woensdag hoorde ik dat ik in de basis zou staan, dus ik wist het al een tijdje. Maar het was wel een verrassende mededeling", vertelt De Ligt, die de voorkeur kreeg boven Jurriën Timber. De Ajacied was de laatste interlands steeds de eerste optie, terwijl De Ligt met Stefan de Vrij nóg een concurrent heeft.

"Timber heeft het fantastisch gedaan en Stefan eerder ook", vervolgt De Ligt. "Ik heb daarom nu misschien al meer gespeeld op dit WK dan ik verwacht had. Dat is al een overwinning op mezelf."

De 23-jarige De Ligt had het af en toe moeilijk tegen de Senegalezen, ook doordat hij op andere plekken op het veld terechtkwam dan hij gewend is. "Misschien is iemand als Timber beter geschikt voor de rol zoals Van Gaal het wil", zegt hij eerlijk. "Ik kwam nu vaak als rechtsback te spelen tegen een buitenspeler. Dat was wennen. Het is compleet anders dan bij Bayern, omdat ik daar meestal op links sta."

Matthijs de Ligt speelde tegen Senegal zijn 39e interland. Foto: Getty Images

'Dat moet je meemaken'

Het voordeel voor De Ligt was wel dat hij fysiek niet minder is dan de spelers van Senegal. Bij de keuze van Van Gaal lijkt ook mee te spelen dat de oud-Ajacied de laatste maanden een goede indruk maakte bij Bayern München, dat hem afgelopen zomer overnam van Juventus.

"Dat ik nu speel toont weer aan dat de keuze voor Bayern een belangrijke is geweest. Ik speel daar op een heel hoog niveau en heb me snel aangepast. Dat voelt goed. En het voelt natuurlijk ook goed dat we gewonnen hebben met Oranje, al was het geen goede wedstrijd."

Volgens de 39-voudig international had Oranje last van de spanning. "Dat speelt mee in zo'n eerste wedstrijd op een WK, ook omdat je tegen de kampioen van Afrika speelt. We spelen bijna nooit tegen dit soort tegenstanders. Natuurlijk kun je beelden kijken, maar dan nog weet je niet echt wat je kunt verwachten. Dat moet je meemaken en dat is nu gebeurd. En gelukkig hebben we er drie punten aan overgehouden."

