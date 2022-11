Waarom op het WK in Qatar historisch veel blessuretijd wordt toegekend

Het valt in de eerste dagen van het WK voetbal op dat in vrijwel elke wedstrijd veel meer blessuretijd dan normaal wordt toegekend. Tien minuten extra tijd is eerder regel dan uitzondering in Qatar. Dit is de reden.

Nog altijd worden blessures gesimuleerd, wachten keepers lang met een uittrap of worden bewust wissels doorgevoerd om het spel te vertragen. Dat wereldvoetbalbond FIFA op dit WK tegemoetkomt aan de roep om zuivere speeltijd, komt niet volledig uit de lucht vallen.

"We gaan de blessuretijd heel zorgvuldig berekenen en proberen de verloren tijd in te halen", kondigde scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina van de FIFA aan in de aanloop naar het toernooi in Qatar.

"We willen niet dat er slechts 42 of 43 minuten actief spel in een helft zit. Dat is niet acceptabel. De tijd die verloren gaat door het vieren van doelpunten, door wissels, blessuregevallen of rode kaarten moet altijd worden ingehaald. Zeven, acht, negen minuten blessuretijd zal normaal worden tijdens dit WK."

Niet alleen wordt nauwkeuriger gekeken naar de tijd die moet worden bijgetrokken bij bewust tijdrekken. Ook in een wedstrijd met veel doelpunten - en daarmee veel onderbrekingen - zal veel blessuretijd volgen. De tijd die een VAR-ingreep kost, werd volgens Collina altijd al nauwkeurig berekend.

Mehdi Taremi benutte in de 103e minuut een penalty namens Iran tegen Engeland, het laatste doelpunt ooit op een WK. Foto: Getty Images

Nog nooit was er zoveel blessuretijd

Het resultaat van het nieuwe beleid van de FIFA hebben we duidelijk kunnen zien. Bij Engeland-Iran werd in de eerste helft veertien minuten bijgetrokken. Dat was nog te verklaren door de lange blessurebehandeling en uiteindelijke wissel van keeper Alireza Beiranvand. Maar in de tweede helft volgden nog eens dertien minuten blessuretijd.

Ook in de tweede helft van de Verenigde Staten-Wales en Nederland-Senegal (twee keer dik tien minuten) werd tot ver na de negentigste minuut door gevoetbald. Volgens databureau Opta gaan de vier genoemde helften de boeken in is als de WK-helften met de meeste blessuretijd ooit sinds 1966, toen die metingen begonnen.

Het is geen toeval dat na vier wedstrijden al twee keer diep in blessuretijd is gescoord. Mehdi Taremi benutte in de 103e minuut namens Iran een penalty tegen Engeland, het laatste doelpunt ooit op een WK in een duel zonder verlenging. Davy Klaassen tekende in de negende minuut van de blessuretijd voor de beslissing tegen Senegal: 0-2.

