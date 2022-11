Bondscoach Senegal voelt gemis van Mané in verloren duel met Oranje

Bondscoach Aliou Cissé van Senegal denkt dat het gemis van de geblesseerde Sadio Mané zijn ploeg maandag heeft opgebroken tegen Oranje op het WK voetbal. De Afrikaanse ploeg verzilverde enkele kansen niet en ging in de slotfase ten onder: 0-2.

"We zijn teleurgesteld dat we er niet in zijn geslaagd om te scoren", zei Cissé na het duel in de Qaterese hoofdstad Doha. "Daar kregen we wel drie of vier goede kansen voor. Het is duidelijk dat we effectiever moeten zijn, dus daar gaan we aan werken."

Vooral in de tweede helft lagen er kansen voor Senegal om een doelpunt te maken. Doelman Andries Noppert keerde in de 65e minuut een schot van Boulaye Dia en de Friese WK-debutant moest zich in de slotfase strekken bij een poging van invaller Pape Gueye in de korte hoek.

"Vooral Ismaïla Sarr en Krepin Diatta moeten ons aan doelpunten helpen. We verwachten veel van hen. Onze aanvallers zijn goed en we weten waar ze toe in staat kunnen zijn. Maar het gemis van Mané is wel een probleem voor ons", bekende Cissé, die zijn sterspeler in de aanloop naar het WK geblesseerd zag afhaken.

'We moeten die tweede wedstrijd winnen'

Het Nederlands elftal bleef ondanks de spaarzame kansen van Senegal defensief aardig op de been en toonde zich bovendien effectiever. Cody Gakpo kopte in de 84e minuut de 0-1 binnen en Davy Klaassen zorgde diep in blessuretijd in de rebound voor de beslissing.

Door het verlies tegen Oranje zit de druk er gelijk op bij Senegal, de regerend kampioen van Afrika en kwartfinalist van het WK in 2002. "De tweede wedstrijd kan nu heel moeilijk gaan worden. We moeten er echt voor zorgen dat we die gaan winnen. Deze nederlaag motiveert ons alleen maar", zei Cissé.

Senegal vervolgt het WK vrijdag om 14.00 uur met een wedstrijd tegen gastland Qatar, dat in het openingsduel van het toernooi van Ecuador verloor (0-2). Nederland speelt om 17.00 uur tegen Ecuador.

